ネットワーク管理とは

ネットワーク管理では、ネットワーク管理者がハードウェア、ストレージ、メモリ、帯域幅、データ、処理能力などのネットワーク・リソースに可能な限り効率的かつ安全にユーザーやサービスがアクセスできるよう、スキル、プロセス、ツールを駆使してネットワークを管理します。

ネットワーク管理は、組織のデータ転送チャネルのプロビジョニングや監視、保護、運用、保守のために実行されます。例えば、ある組織のITスタッフは、ネットワークの処理能力とメモリへのアクセスに関して、それほど重要ではないアプリケーションや非必須アプリケーションよりもミッションクリティカルなアプリケーションを優先する場合があります。

また、ある組織は社内のITスタッフの手間を軽減するためや、社内のネットワーク能力や専門知識が限られている場合に、ネットワーク管理の一部またはすべての側面をマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）にアウトソーシングすることがあります。MSPは、ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）やワイド・エリア・ネットワーク（WAN）回線のような基本的なネットワーク・アクセスやトランスポート・サービスを管理するだけでなく、ソフトウェア定義WAN（SD-WAN）ネットワークに見られるような、より複雑な接続を管理することもあります。
ネットワーク管理システムとは

ITシステム管理者やネットワーク・オペレーション・センター（NOC）がプロビジョニング、構成管理、障害管理、パフォーマンス管理、セキュリティー管理、その他のネットワーク管理タスクを実行するために使用する「ネットワーク管理」という用語を耳にしたり目にしたりすることもあるでしょう。

ネットワーク管理とは、管理者がネットワークを維持および保護するために実行するタスクを指しますが、ネットワーク管理システム（ネットワーク管理ソフトウェアともいう）は、管理者がこれらのタスクを実行するために使用するツールです。具体的には、ネットワーク管理システムは、ネットワーク・デバイスからリアルタイムデータを収集し、管理者がネットワーク・セキュリティー・ポリシーを管理したり、ネットワーク・リソースを割り当てたりできる中央制御ポイントを提供するものです。例えば、ネットワーク管理者は、ミッションクリティカルなアプリケーションのフェイルオーバー・ポリシーを設定し、ネットワークの障害によってプライマリー・サービスへのアクセスが脅かされた場合、自動的にバックアップ・ロケーションからメモリに切り替えることができます。

ネットワーク管理システムでは、以下のことができるようになります。

  • ネットワーク動作のパターンを検出するため、また発生したネットワーク問題を迅速に検出し対応するために、AI/ML機能を使用してネットワーク問題をプロアクティブに特定する
  • リソースの割り当てとネットワーク・セキュリティーの監視
  • ネットワーク・トラフィックとパフォーマンス管理を一元的に制御することによるトラブルシューティングの迅速化
  • ネットワーク構成管理タスクやアップグレードなどの反復作業において人間の介入を不要にするネットワークの自動化
ネットワーク管理タスクの例

ネットワーク管理には、次ようなタスクが含まれます。

  • ネットワーク上のデバイスにソフトウェア・アップデートをプッシュする：組織のIT部門とネットワーク管理システムの能力に応じて、ルーターのような企業ネットワークの運用に不可欠なデバイスや、プリンターや電話などのエンドユーザーデバイスにアップデートをプッシュすることができます。
  • ネットワークの保守：ネットワークの保守では、問題が発生した場合の修正や、ネットワークの継続的な運用に不可欠なソフトウェアやハードウェアのアップグレードに必要な作業を行います。
  • ネットワーク・パフォーマンスの監視：ネットワーク・リソースの最適かつ継続的なパフォーマンスを確保するためにネットワーク・パフォーマンスを監視します。
  • セキュリティーの脅威を特定し、ネットワークの脆弱性に対処する：ネットワーク管理者は、潜在的な脅威や侵害の兆候がないかネットワークを監視し、AIツールを使用して攻撃やセキュリティーリスクの可能性を警告して、軽減または防止することができます。ネットワーク・セキュリティーの脅威の種類には、ランサムウェアや分散型サービス拒否（DDoS）攻撃などがあります。ネットワークの脆弱性の例としては、適切にインストールされていないハードウェア、安全でないパスワード、オペレーティングシステムの悪用可能な設計上の欠陥などが挙げられます。
  • ネットワーク・セキュリティーの強化：ネットワーク・セキュリティーの強化には、ネットワーク上の不審な活動をブロックするファイアウォールの構築や、多要素認証（MFA）の実施などのタスクが含まれます。
  • IPアドレスの管理： ネットワーク管理者は、ネットワーク上に存在するデバイスに必要な、利用不可能なIPアドレスと利用可能なIPアドレスのインベントリーを管理します。 デバイスがネットワークからプロビジョニングまたはデプロビジョニングされる際に、IPアドレスの割り当てと割り当て解除が行われます。IPアドレスは、大規模なエンタープライズネットワークでよく見られる動的ホスト構成プロトコル（DHCP）サーバーを通じて動的に割り当てられることがあります。
  • ネットワークのプロビジョニング：ネットワーク管理者は、帯域幅やトランスポート・チャネル （例：ケーブル、ブロードバンド、5G、LTE、衛星）などのITシステムのリソースをネットワークのインフラストラクチャーにプロビジョニングすることで、ユーザー、エンドユーザーデバイス、IoTデバイス、アプリケーション、およびデータ間のアクセスを希望のパフォーマンスレベルで実現します。
  • ネットワークアクセス制御の設定：エッジ上のデバイスとクラウド環境のアプリケーションがネットワーク経由でデータにアクセスする方法を規制するために行います。例えば、機密データがネットワークを介してパブリッククラウド環境に転送されるのを防ぐために、アクセス制御を行うことができます。
ネットワーク管理プロトコルとは

ネットワーク管理プロトコルは、ネットワークを管理、監視、保守するためのプロセス、手順、およびポリシーを定義するもので、ネットワーク管理者がネットワーク管理システムを介して、可用性、ネットワーク遅延、パケット／データ損失、エラーに関する情報をネットワーク上のデバイスから取得して表示する方法です。

ネットワーク管理システムは、ソフトウェアの更新やパフォーマンスの監視などの自動タスクのために、ネットワーク管理プロトコルを通じてデバイスから情報を自動的に収集することもできます。ネットワーク管理プロトコルの例としては、以下のようなものがあります。

  • Simple Network Management Protocol（SNMP）：各ネットワーク要素をクエリし、分析のためにシステムに応答を送信するオープン標準プロトコル
  • インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）：トラブルシューティング、制御、およびエラーメッセージサービスを提供するTCP/IPネットワーク層
  • ストリーミング・テレメトリー：主要パフォーマンス指標をネットワーク上のデバイスからシステムにリアルタイムで送信するプロトコル
ネットワーク管理のメリット

ネットワーク管理には、次のようなメリットがあります。

  • ネットワークの可視性：ネットワーク運用チームとエンジニアリング・チームは、ネットワーク管理システムを使用して、ネットワークとハイブリッドクラウド環境の監視を一元化し、そのパフォーマンスを可視化します。
  • 計画外のダウンタイムの検出と防止：ネットワーク管理者は、AI監視ツールを使用して潜在的な機能停止を検出して障害の発生を防いだり、トラフィックとリソースをリダイレクトするフェイルオーバーポリシーを設定することができます。
  • パフォーマンスの最適化：ネットワーク管理システムが提供するネットワーク・パフォーマンス・データへの可視性とアクセスの向上により、ネットワーク運用チームとエンジニアリング・チームは、ネットワークの効率性、コスト効率、可用性、およびセキュリティーの向上につながる情報に基づいた意思決定を行うことができます。さらに、ネットワーク・パフォーマンスが最適化されると、遅延と応答時間が短縮され、可用性が向上するため、ユーザーエクスペリエンスの改善につながります。

 
関連ソリューション
次のステップ

