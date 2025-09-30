ネットワーク管理では、ネットワーク管理者がハードウェア、ストレージ、メモリ、帯域幅、データ、処理能力などのネットワーク・リソースに可能な限り効率的かつ安全にユーザーやサービスがアクセスできるよう、スキル、プロセス、ツールを駆使してネットワークを管理します。
ネットワーク管理は、組織のデータ転送チャネルのプロビジョニングや監視、保護、運用、保守のために実行されます。例えば、ある組織のITスタッフは、ネットワークの処理能力とメモリへのアクセスに関して、それほど重要ではないアプリケーションや非必須アプリケーションよりもミッションクリティカルなアプリケーションを優先する場合があります。
また、ある組織は社内のITスタッフの手間を軽減するためや、社内のネットワーク能力や専門知識が限られている場合に、ネットワーク管理の一部またはすべての側面をマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）にアウトソーシングすることがあります。MSPは、ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）やワイド・エリア・ネットワーク（WAN）回線のような基本的なネットワーク・アクセスやトランスポート・サービスを管理するだけでなく、ソフトウェア定義WAN（SD-WAN）ネットワークに見られるような、より複雑な接続を管理することもあります。
ITシステム管理者やネットワーク・オペレーション・センター（NOC）がプロビジョニング、構成管理、障害管理、パフォーマンス管理、セキュリティー管理、その他のネットワーク管理タスクを実行するために使用する「ネットワーク管理」という用語を耳にしたり目にしたりすることもあるでしょう。
ネットワーク管理とは、管理者がネットワークを維持および保護するために実行するタスクを指しますが、ネットワーク管理システム（ネットワーク管理ソフトウェアともいう）は、管理者がこれらのタスクを実行するために使用するツールです。具体的には、ネットワーク管理システムは、ネットワーク・デバイスからリアルタイムデータを収集し、管理者がネットワーク・セキュリティー・ポリシーを管理したり、ネットワーク・リソースを割り当てたりできる中央制御ポイントを提供するものです。例えば、ネットワーク管理者は、ミッションクリティカルなアプリケーションのフェイルオーバー・ポリシーを設定し、ネットワークの障害によってプライマリー・サービスへのアクセスが脅かされた場合、自動的にバックアップ・ロケーションからメモリに切り替えることができます。
ネットワーク管理システムでは、以下のことができるようになります。
ネットワーク管理には、次ようなタスクが含まれます。
ネットワーク管理プロトコルは、ネットワークを管理、監視、保守するためのプロセス、手順、およびポリシーを定義するもので、ネットワーク管理者がネットワーク管理システムを介して、可用性、ネットワーク遅延、パケット／データ損失、エラーに関する情報をネットワーク上のデバイスから取得して表示する方法です。
ネットワーク管理システムは、ソフトウェアの更新やパフォーマンスの監視などの自動タスクのために、ネットワーク管理プロトコルを通じてデバイスから情報を自動的に収集することもできます。ネットワーク管理プロトコルの例としては、以下のようなものがあります。
ネットワーク管理には、次のようなメリットがあります。
