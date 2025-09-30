ITシステム管理者やネットワーク・オペレーション・センター（NOC）がプロビジョニング、構成管理、障害管理、パフォーマンス管理、セキュリティー管理、その他のネットワーク管理タスクを実行するために使用する「ネットワーク管理」という用語を耳にしたり目にしたりすることもあるでしょう。

ネットワーク管理とは、管理者がネットワークを維持および保護するために実行するタスクを指しますが、ネットワーク管理システム（ネットワーク管理ソフトウェアともいう）は、管理者がこれらのタスクを実行するために使用するツールです。具体的には、ネットワーク管理システムは、ネットワーク・デバイスからリアルタイムデータを収集し、管理者がネットワーク・セキュリティー・ポリシーを管理したり、ネットワーク・リソースを割り当てたりできる中央制御ポイントを提供するものです。例えば、ネットワーク管理者は、ミッションクリティカルなアプリケーションのフェイルオーバー・ポリシーを設定し、ネットワークの障害によってプライマリー・サービスへのアクセスが脅かされた場合、自動的にバックアップ・ロケーションからメモリに切り替えることができます。

ネットワーク管理システムでは、以下のことができるようになります。