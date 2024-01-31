公開日： 2024年2月15日
貢献： Gita Jackson
ネットワーク・トポロジーとは、ネットワーク内におけるノードと接続の物理的および論理的な配置方法を指します。
ネットワークは、一連のリンクとノードで構成されています。ノードには、ルーター、スイッチャー、中継器、コンピューターなどのデバイスが含まれます。ネットワーク・トポロジーは、これらのコンポーネントが互いに対してどのように配置され、ネットワークを通じてデータがどのように移動するかを記述します。
ネットワークトポロジーは、データ転送速度、ネットワーク効率、ネットワーク・セキュリティーなど、ネットワーク機能の多くの側面に影響を与えます。トポロジーにはいくつかの種類があり、各タイプはそれぞれ利点と欠点があります。どのトポロジーがネットワークに最適かを決定する際には、これらの属性を考慮することが重要です。
ネットワークは、ネットワーク内の接続点であるノードと、それらを接続するリンクで構成されています。たとえば、ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）では、各コンピューターがノードです。ルーターは、コンピューターをインターネットに接続する際にノードとして機能するデバイスです。ネットワーク・ブリッジは、2つのネットワーク・セグメントを相互に接続し、それらの間でデータを流すノードの一種です。中継器は情報を取り込み、ノイズを除去し、ネットワーク内の次のノードに信号を再送信します。
リンクは、ネットワーク内のノード間で情報を送信するために使う伝送メディアです。最も一般的なタイプのリンクはケーブルですが、使用されるケーブルのタイプは構築されたネットワークによって異なります。例えば、同軸ケーブルはLANネットワークによく使用され、ツイスト・ペア・ケーブルは、電話回線や電気通信ネットワークで広く使用されています。光ファイバー・ケーブルは、データを通信する光パルスを伝送し、高速インターネットや海底通信ケーブルによく使用されます。
ネットワーク・トポロジーは、通信ネットワークの2つの異なる側面（物理トポロジーと論理トポロジー）を記述します。物理ネットワーク・トポロジーは、ネットワーク内の各コンポーネントの配置とそれらの物理的な接続方法を表します。ネットワーク・トポロジー・マップは、デバイスの相互接続方法、およびリンクとノードの最適な配置方法をネットワーク管理者が視覚化するのに役立ちます。
論理トポロジーは、ネットワーク・デバイスがどのように相互に接続されているか、およびデータがネットワークを経由してどのように流れるかを記述します。データはすべてのネットワークで全方向に流れるわけではなく、論理ネットワーク・トポロジーによって、データがどのように転送されるべきか、およびデータが目的地に到達するまでに通過するリンクやノードの数を示すことができます。
ネットワーク管理者は、ネットワーク・トポロジー図を使ってノードとリンクを配置すべき最適な場所を把握することがよくありますが、必ずしもゼロから始めるわけではありません。ネットワーク・トポロジーには、ポイントツーポイント・トポロジー、バス・トポロジー、リング・トポロジー、スター・トポロジー、ツリー・トポロジー、メッシュ・トポロジー、ハイブリッド・トポロジーなど、いくつかの種類があります。
ポイントツーポイント・ネットワーク（ポイント・トポロジー）は、最も理解しやすいネットワークであり、最も基本的なタイプのネットワーク・トポロジーです。これは単純に、1本のリンクで接続されている2つのノードのことです。データは、これら2つのエンドポイントの間を行き来します。設定が最も簡単なネットワークタイプですが、単純であること自体が欠点となります。ポイントツーポイント・トポロジーは、現代のほとんどのユースケースには当てはまりません。
バス・ネットワークでは、バス路線から分岐するバス停のように、各ノードは1本のケーブルに接続されています。すべてのデータ伝送はこの1本の中央接続を通って流れます。すべてが1本の中央ケーブルで直線的に接続されているため、費用対効果の高いトポロジーであり、かつセットアップや新しいノードの追加も簡単です。
ただし、共有の中央リンクには欠点があります。多くの依存関係を持つ1本の中央リンクがあるシステムであるため、中央リンクに障害が起きると、すべての依存関係が障害を受けます。また、共有の中央リンクのため、バス・ネットワークは他のタイプほど安全ではありません。さらに、中央ケーブルを共有するノードが増えれば増えるほど、ネットワークの速度が遅くなります。
リング・ネットワークでは、ノードとリンクが円環状に配置されます。各ノードには、ちょうど2つのネイバーがあります。このようなネットワークでは、リング内で互いに最も離れたノードにデータが到達できるようにするために、中継器が使われます。通常、データはリングネットワーク内を一方向に流れます。
この種のネットワークは、設置と拡張に費用がかからず、データはネットワーク内に迅速に流れます。しかし、単一のノードに障害が発生すると、ネットワーク全体が停止する可能性があります。この種の障害から保護するために、二重リング・ネットワークが使われます。
二重リング・ネットワークには、1本の代わりに2本の同心リングがあり、これらのリングは互いと反対方向にデータを送信します。2番目のリングは、最初のリングに障害が発生した場合に使われます。このタイプのネットワークは、重要なインフラストラクチャーをサポートするためによく使用されています。
スター・ネットワークでは、すべてのノードが中央ハブに接続されています。ノードは、中央ハブの周りに大まかに星に似た形で配置されます。
この種類のトポロジーを使うと、特定のノードの問題についてトラブルシューティングを実施しやすくなります。1つのノードに障害が発生しても、残りのネットワークの部分は影響を受けません。とはいえ、中央ハブがダウンすると、ネットワーク全体も停止します。スター・ネットワークでは、ネットワーク全体のパフォーマンスは中央ハブと中央ハブへの接続に依存しています。
ツリー・トポロジーはバス・ネットワークとスター・ネットワークの組み合わせと考えると便利です。 ツリー・トポロジーでは、すべてを接続している中央ハブが1本ありますが、その中央ルート・ノードから分岐してくるのは個々のノードではなくさまざまなスター・ネットワークです。このトポロジーを使うと、より多くのデバイスを中央データセンターに接続できるようになり、データの流れを速くすることができます。スター・ネットワークと同様に、個々のノードの問題を特定するのは比較的簡単です。
ツリー・トポロジーには、バス・ネットワークおよびスター・ネットワークと同じ欠点を持っています。つまり単一障害点に対する脆弱性です。その中央接続がダウンすると、すべてがダウンします。
メッシュ・ネットワークでは、各デバイスはネットワーク内の少なくとも他の2つのノードに接続されます。フル・メッシュ・ネットワークでは、各ノードが他のすべてのノードに接続されます。部分メッシュ・ネットワークでは、一部のノードのみが相互に直接接続します。他のノードは、対象ノードに到達するためにさらに別のノードを通過する必要があります。
中央ハブを経由せず相互に直接通信するため、メッシュ・ネットワーク上の通信は非常に高速になることがよくあります。メッシュ・ネットワークの好例はインターネット自体であり、各コンピューターは互いに接続するさまざまなインターネット・サービス・プロバイダーによって提供されるネットワーク内のノードです。NYC Meshのようなメッシュ・プロバイダーは、メッシュ・ネットワークを使用して、アメリカで最も人口の多い都市の1つにワイヤレス・インターネットを提供しています。
メッシュ・ネットワークでは複数のルートを情報が移動できるため、他の多くのトポロジーよりも回復力が高く、ノードや接続に障害が発生した場合でも機能を継続できます。メッシュ・ネットワークはセキュリティ面でも他より優れています。ノードが攻撃、侵害された場合でもノードを取り替えることができます。
ただし、メッシュ・ネットワークはセットアップに費用がかかることが多く、接続を確立するには多数のケーブルが必要になります。複数のパスをメッシュ化すると、設置が複雑になり、他のタイプのトポロジーよりも高い保守費用が発生する可能性があります。
ハイブリッド・ネットワーク・トポロジーとは、トポロジーの組み合わせを使うあらゆるタイプのネットワークのことです。スター・ネットワークとバス・ネットワークを組み合わせたツリー・ネットワークは、ハイブリッド・トポロジーの一種です。
ハイブリッド・ネットワークは柔軟性に長け、その組織特有のニーズを満たすトポロジーを設計することができます。ただし、個別に合わせたネットワーク・アーキテクチャーの構築は困難な可能性があり、より多くのケーブル配線やネットワーク・デバイスが必要になるため、保守費用が上がります。
ネットワーク構成はネットワーク・パフォーマンスに直接影響します。ネットワーク・レイテンシー、効率、レジリエンス、セキュリティ、拡張性、メンテナンス・コストなどの要素が影響を受けます。ネットワーク・トポロジーを変更することはできますが、物理インフラストラクチャーが確立されると、それははるかに困難になります。したがって、現在および将来のネットワークのニーズに適したネットワーク設計を選ぶことがきわめて重要です。
トポロジー・タイプの種類によって、長所と短所があります。こうした特徴をよく理解することが、利用するネットワークに最適なトポロジーを決定する最も良い方法です。
たとえば、メッシュ・ネットワークは他のタイプよりもセットアップに費用がかかりますが、ネットワークのセキュリティーとレジリエンスは高くなります。最上位のセキュリティーとアップタイムを必要とし、関連するセットアップとメンテナンスのコストを許容できる組織の場合、このタイプが適切なトポロジーである可能性があります。
バス・ネットワークは一般に簡単で安価ですが、すべての情報が中央接続に沿って流れるため、プライバシーとセキュリティーが低く、トラブルシューティングが困難になり、中央リンクの問題はネットワーク全体の停止につながる可能性があります。このようなトポロジーでネットワーク・コストの削減を検討している組織は、そのようなダウンタイムが許容できるかどうかを検討する必要があります。
適切に設計されたネットワークには、多くの利点があります。1つは、データが迅速かつ効率的に転送され、ネットワークの問題を簡単に特定して修正できるようになることです。また、ネットワークが適切に設計されていれば、ネットワーク管理者はリソースを簡単に割り当てることができます。また、アクセス制御リスト（ACL）に概説されているポリシーに従ってネットワークの特定の部分へのアクセスをブロックするファイアウォールなどの追加のセキュリティ対策の実装も容易になります。
最新のネットワーク向けに設計されたIBM SevOne Network Performance Management は、アプリケーション中心のネットワーク・オブザーバビリティーを提供し、NetOpsがハイブリッド環境におけるネットワーク・パフォーマンスの問題 を特定、対応、防止するのに役立ちます。
IBM Cloud Pak for Network Automationは、ネットワーク・オペレーションの自動化とオーケストレーションを可能にするインテリジェントなクラウド・プラットフォームで、CSPとMSPはネットワークを変革し、ゼロタッチ・オペレーションに進化させ、OPEXを削減し、サービスを迅速に提供できるようになります。