メッシュ・ネットワークでは、各デバイスはネットワーク内の少なくとも他の2つのノードに接続されます。フル・メッシュ・ネットワークでは、各ノードが他のすべてのノードに接続されます。部分メッシュ・ネットワークでは、一部のノードのみが相互に直接接続します。他のノードは、対象ノードに到達するためにさらに別のノードを通過する必要があります。

中央ハブを経由せず相互に直接通信するため、メッシュ・ネットワーク上の通信は非常に高速になることがよくあります。メッシュ・ネットワークの好例はインターネット自体であり、各コンピューターは互いに接続するさまざまなインターネット・サービス・プロバイダーによって提供されるネットワーク内のノードです。NYC Meshのようなメッシュ・プロバイダーは、メッシュ・ネットワークを使用して、アメリカで最も人口の多い都市の1つにワイヤレス・インターネットを提供しています。

メッシュ・ネットワークでは複数のルートを情報が移動できるため、他の多くのトポロジーよりも回復力が高く、ノードや接続に障害が発生した場合でも機能を継続できます。メッシュ・ネットワークはセキュリティ面でも他より優れています。ノードが攻撃、侵害された場合でもノードを取り替えることができます。

ただし、メッシュ・ネットワークはセットアップに費用がかかることが多く、接続を確立するには多数のケーブルが必要になります。複数のパスをメッシュ化すると、設置が複雑になり、他のタイプのトポロジーよりも高い保守費用が発生する可能性があります。