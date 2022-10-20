ネットワーク・モニタリングとは、ネットワーク・モニタリング・ソフトウェアを使用して、コンピューター・ネットワークの継続的な健全性と信頼性を監視することを意味します。ネットワーク・パフォーマンス・モニタリング（NPM）システムは通常、収集および分析されたパフォーマンス・データに基づいて、トポロジー・マップと実行可能ななインサイト（洞察）を生成します。
このネットワーク・マッピングの結果、ITチームはネットワーク・コンポーネント、アプリケーション・パフォーマンスの監視、および関連するITインフラストラクチャを完全に可視化できるようになります。この可視性により、ネットワーク全体の健全性を追跡し、危険信号を特定し、データ・フローを最適化することができます。
ネットワーク監視システムは、ネットワーク・デバイスの故障やリソースの過負荷を監視します。 このシステムは、ネットワーク・リソースがオンプレミスにあるか、データセンター内にあるか、クラウド・サービス・プロバイダーによってホストされているか、またはハイブリッド・エコシステムの一部にあるかに関係なく、これを実行します。たとえば、サーバーのCPUの過負荷、スイッチやルーターの高いエラー率、ネットワーク・トラフィックの突然の急増などを検出します。NPMソフトウェアの主な機能は、パフォーマンスの問題が発見されたときにネットワーク管理者に警告することです。
ネットワーク・モニタリング・システムは、トラフィック・フローを分析し、パフォーマンスと可用性を測定するためのデータも収集します。パフォーマンスの問題やボトルネックを監視する方法の1つは、しきい値を構成することで、しきい値違反が発生したときに即座にアラートを受信することです。一部のしきい値は、単純な静的しきい値です。ただし、最新のNPMシステムは、機械学習（ML）を使用して、時刻と曜日に基づいてネットワークのすべてのメトリクスにわたる通常のパフォーマンスを決定します。このようなML主導のベースラインを備えたNPMシステムは、通常、より実用的なアラートを作成します。
組織は、ネットワーク・オペレーション・センター（NOC）内でネットワーク監視を行い、NOCが裏側で動いていることをエンド・ユーザーに知られることなく、ネットワーク・デバイスやすべての依存関係間の接続を監視します。
ネットワーク障害はビジネスの中断につながる可能性があり、顧客の喪失、従業員の生産性の低下、金銭の損失を招く可能性があります。実際、中堅および大企業の91%が、ITのダウンタイムが1時間発生すると、1時間あたり少なくとも30万米ドルのコストがかかると報告しています。そのほぼ半数が、費用は数百万ドルにのぼると答えています。
商用、オープンソースに関わらず、ネットワーク・モニタリング・ソフトウェアに投資するということは、ネットワーク・インフラストラクチャーを健全に保ち、アップタイムを最大化するために事前に対策を取るということです。このアプローチにより、エンドユーザーはネットワークの問題の報告を待たなくてもよくなります。
インフラストラクチャーの監視により、ネットワークの問題が発生した場所を正確に知ることができ、ダウンタイムにつながる前にトラブルシューティングが可能です。問題の根本原因を早期に特定・解決すると、応答時間が短縮され、顧客満足度が向上し、コストが節約され、企業の評判が保護されます。
ネットワーク監視ツールには、主に3つのタイプがあります。
1.SNMPベースのツールは、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して、ネットワークハードウェアとやりとりします。これらのツールは、CPU統計、メモリ消費量、送受信バイト数、その他のメトリクスなど、リソースのリアルタイムの状態と使用状況を追跡します。SNMPは、WindowsサーバーのMicrosoft Windows Management Instrumentation（WMI）、UnixおよびLinuxサーバーのSecure Shell（SSH）と並んで、最も広く使用されている監視プロトコルの1つです。
2.フローベースのツールはトラフィック・フローを監視し、プロトコルとユーザーに関する統計を提供します。パケット・シーケンスを検査して、2つのIPアドレス間のパフォーマンスの問題を特定するものもあります。これらのフロー・ツールはトラフィック・フロー・データをキャプチャし、中央コレクターに送信し処理および保存します。
3.アクティブなネットワーク・モニタリング・ソリューションは、パケットをネットワークに注入し、エンドツーエンドの到達可能性、ラウンドトリップ時間、帯域幅、パケット損失、リンク使用率などを測定します。これらのソリューションは、ユーザーの視点からリアルタイムのトランザクションを実行および測定することで、停止やパフォーマンスの低下をより迅速かつ確実に検出できるようにします。
ネットワーク監視方法には、エージェントとエージェントレスの両方があります。エージェントベースのモニタリングでは、エージェント、小さなアプリケーションまたはソフトウェアを監視対象デバイスにインストールします。エージェントレス監視（SNMPおよびSSHプロトコルを使用）は何もインストールする必要ありません。代わりに、ネットワーク監視ソフトウェアが監視対象デバイスに直接ログインします。
ネットワーク監視ツールを使用する場合、最初のステップは、監視するネットワーク・デバイスを決定し、パフォーマンス・メトリックを確立することです。次に、状況に適した監視間隔を決定します。ルーター、スイッチ、サーバーの監視は、これらのネットワーク・デバイスがビジネスに不可欠であるため、一般的により頻繁に行われます。
ネットワーク監視ツールを導入すると、ネットワークの問題がスキャンされます。ホストが利用可能かどうかを確認する方法としては、ping を実行するだけの簡単なものがあります。また、ファイアウォールへのアクセス、帯域幅の使用状況、リソースの消費率、アップタイム、ネットワーク・トラフィックの予期しない変更の監視など、より広範囲にわたる監視を行うこともできます。これらのツールは、スイッチ、ルーター、サーバー、ファイアウォール、その他のエンドポイントのスループットが許容可能なレベルであることを確認します。これらのツールは負荷分散も実行し、高いエラー率について監視します。
これらのツールでは、カスタマイズ可能なダッシュボードでネットワークインフラストラクチャ全体を視覚化できます。ダッシュボードには、コンポーネントがどのように見えるか、さらに調査が必要な異常なパラメーターがないかを示すリアルタイムのパフォーマンス・グラフやその他のレポートが表示されます。
ネットワーク・モニタリング・ソリューションは、注意が必要な問題を発見した場合に、ネットワーク管理者にEメールまたはSMS通知を送信します。また、AIOpsシステムなどのさまざまなIT運用ツールとアラート通知を共有します。
ネットワーク監視ツールの主な利点は、ネットワーク全体に接続されているデバイスと、それらの間でデータがどのように移動するかを簡単に把握できる可視性です。最新のネットワーク・パフォーマンス監視システムは、データを自動的に比較してネットワーク・パフォーマンスの低下を特定できるベースライン情報を提供します。これらの情報をダッシュボードで確認できるということは、ネットワーク管理者が、ネットワーク内の場所に関わらず問題を迅速に特定し、根本原因を特定し、修正する必要がある人員を決定できるということです。
NPMソリューションでは、ネットワーク・パフォーマンスの問題を解決するのに必要な時間が短縮されます。問題を早期に検出すると、トラブルシューティングと問題の修正をより迅速に行うことが可能となり、時間と費用を節約できます。ネットワーク監視は、業務や顧客に影響を与える前に問題を発見して修復することで、事業の効率を最適化するのに役立ちます。その結果、ダウンタイムが削減され、従業員が必要なリソースに常にアクセスできるようになり、APIやWebページの可用性が向上ます。つまり顧客は必要な時にいつでもアクセスできるようになるのです。ネットワーク・パフォーマンスの監視では履歴データも提供され、過去のネットワーク問題のトラブルシューティングが可能になるため、同様の問題の再発生を回避できます。
ネットワーク・モニタリング・ソリューションでは、Cisco、Juniper、Arista、Arubaなどの特定のベンダー用の事前設定済みテンプレートなど、信頼性の高い柔軟な管理ツールや機能を提供します。これらのテンプレートにより、全体が適切に機能していることを確認しやすくなります。また、業界標準や政府規制の準拠に役立ちます。サイバー攻撃の初期兆候の可能性のある異常も指摘します。モニタリング・ツールは、目標設定やネットワーク・パフォーマンスの向上に役立つネットワークのパフォーマンス・メトリクスを追跡およびベンチマークすることができます。こうした要素がビジネスの前進をサポートします。
最新のネットワーク・モニタリング・システムは、最新のアプリを実行するために導入された次世代のソフトウェア・デファインド・ネットワークをサポートすることでさらに一歩進んでいます。このような最新のネットワークでは、SNMPなどの既存の方法もサポートしながら、APIを使用してパフォーマンス・データを収集および分析する非常に異なる方法が必要です。新しいネットワークと既存のネットワークの両方をサポートすることで、ネットワーク運用チームとエンジニアリング・チームが次世代ネットワークへの移行を適切に計画できるようになります。
ネットワーク・パフォーマンスの監視により、時間の経過とともに変化、成長、複雑化するネットワークを追跡することもできます。IoT（モノのインターネット）デバイスの台頭により、数千以上のIoTデバイスをネットワークで接続できるようになり、ITネットワークは巨大かつ複雑になっています。
ネットワーク・モニタリングの自動化により、ITチームの手作業を減らすことで、他のビジネス・クリティカルなプロジェクトに時間を割くことができ、リソースを賢く活用することができます。
ネットワーク・モニタリングは、ネットワーク・セキュリティー・モニタリングとは異なります。組織はネットワーク・セキュリティー・モニタリングを使用して、ネットワークを不正アクセス、悪用、盗難から保護します。対照的に、ネットワーク・モニタリング・ソリューションは主にネットワークの可用性と全体的なパフォーマンスを最適化するために使用されます。
セキュリティーはネットワーク・モニタリングにおいて一義的な目的ではありませんが、トップクラスのネットワーク・パフォーマンス監視ツールを使用すると、セキュリティー・デバイスが正常に機能していることを確認できます。一部のネットワーク監視ツールには構成管理ソフトウェアが含まれており、ネットワーク・デバイスとインターフェイスの完全に自動化された構成を提供することで、ネットワークのセキュリティーと信頼性の向上に役立ちます。
ネットワークの仕組みを可視化し、把握することで、侵害や攻撃の初期兆候に注意を向けることができます。ネットワーク・モニタリング・ソフトウェアがパフォーマンスの異常を指摘すると、ITチームはネットワークの脅威をより簡単に特定し、データ侵害やその他の攻撃に対処できます。
