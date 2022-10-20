ネットワーク・モニタリングとは

ネットワーク監視ツールの主な利点は、ネットワーク全体に接続されているデバイスと、それらの間でデータがどのように移動するかを簡単に把握できる可視性です。最新のネットワーク・パフォーマンス監視システムは、データを自動的に比較してネットワーク・パフォーマンスの低下を特定できるベースライン情報を提供します。これらの情報をダッシュボードで確認できるということは、ネットワーク管理者が、ネットワーク内の場所に関わらず問題を迅速に特定し、根本原因を特定し、修正する必要がある人員を決定できるということです。

NPMソリューションでは、ネットワーク・パフォーマンスの問題を解決するのに必要な時間が短縮されます。問題を早期に検出すると、トラブルシューティングと問題の修正をより迅速に行うことが可能となり、時間と費用を節約できます。ネットワーク監視は、業務や顧客に影響を与える前に問題を発見して修復することで、事業の効率を最適化するのに役立ちます。その結果、ダウンタイムが削減され、従業員が必要なリソースに常にアクセスできるようになり、APIやWebページの可用性が向上ます。つまり顧客は必要な時にいつでもアクセスできるようになるのです。ネットワーク・パフォーマンスの監視では履歴データも提供され、過去のネットワーク問題のトラブルシューティングが可能になるため、同様の問題の再発生を回避できます。

ネットワーク・モニタリング・ソリューションでは、Cisco、Juniper、Arista、Arubaなどの特定のベンダー用の事前設定済みテンプレートなど、信頼性の高い柔軟な管理ツールや機能を提供します。これらのテンプレートにより、全体が適切に機能していることを確認しやすくなります。また、業界標準や政府規制の準拠に役立ちます。サイバー攻撃の初期兆候の可能性のある異常も指摘します。モニタリング・ツールは、目標設定やネットワーク・パフォーマンスの向上に役立つネットワークのパフォーマンス・メトリクスを追跡およびベンチマークすることができます。こうした要素がビジネスの前進をサポートします。

最新のネットワーク・モニタリング・システムは、最新のアプリを実行するために導入された次世代のソフトウェア・デファインド・ネットワークをサポートすることでさらに一歩進んでいます。このような最新のネットワークでは、SNMPなどの既存の方法もサポートしながら、APIを使用してパフォーマンス・データを収集および分析する非常に異なる方法が必要です。新しいネットワークと既存のネットワークの両方をサポートすることで、ネットワーク運用チームとエンジニアリング・チームが次世代ネットワークへの移行を適切に計画できるようになります。

ネットワーク・パフォーマンスの監視により、時間の経過とともに変化、成長、複雑化するネットワークを追跡することもできます。IoT（モノのインターネット）デバイスの台頭により、数千以上のIoTデバイスをネットワークで接続できるようになり、ITネットワークは巨大かつ複雑になっています。

ネットワーク・モニタリングの自動化により、ITチームの手作業を減らすことで、他のビジネス・クリティカルなプロジェクトに時間を割くことができ、リソースを賢く活用することができます。