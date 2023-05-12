IoTデバイスは「スマート・オブジェクト」とも呼ばれ、スマート・サーモスタットのような単純な「スマート・ホーム」デバイスから、スマートウォッチやRFIDタグ付き衣服などのウェアラブル端末、複雑な産業機械および輸送システムに至るまで、多岐にわたります。一部の技術者は、IoTテクノロジーで都市全体を「スマート・シティ」にする構想を提唱しています。

IoTにより、これらのスマートデバイスは相互に、また他のインターネット対応デバイスと通信できます。 スマートフォンやゲートウェイのように、相互接続されたデバイスによる広大なネットワークを構築し、データのやり取りやさまざまなタスクの自律的な実行が可能です。これには次のものが含まれます。

農場の環境監視

スマートカーやその他の自動車用スマートデバイスによる交通パターンへの対応

工場内の機械やプロセスの制御

倉庫内の在庫と出荷の追跡

IoTの潜在的な用途は広大かつ多様であり、その影響はすでに製造、運輸、医療、農業などの幅広い業界に及んでいます。インターネットに接続された機器の数が増えるにつれ、IoTは私たちの世界を形成する上でますます重要な役割を果たすことになるでしょう。 人々の生活や仕事、人間関係のあり方にすら変革をもたらし得ます。

事業の面においては、IoTデバイスは温度や湿度、大気環境、エネルギー消費、機器のパフォーマンスなどのパラメーターを幅広く監視するのに使われています。このデータをリアルタイムで分析し、パターン、傾向、異常を特定することで、事業運営を最適化し、収益を向上させることができます。