利用可能なデータの可視化ツールが非常に多くなったことで、非効率な情報の可視化も増加しています。データの可視化により、対象者が意図した知見や結論に確実に到達できるように、ビジュアル・コミュニケーションはシンプルかつ慎重に行う必要があります。次のいくつかのベスト・プラクティスは、データの可視化を有用で明瞭なものにすることに役立ちます。

コンテキストを設定する: 特定のデータ・ポイントが重要な理由を相手に理解してもらうには、一般的な背景情報を提供することが重要です。例えば、Eメールの開封率が低迷しているときに、その企業の開封率を業界全体と比較して図示し、その企業には特定のマーケティング・チャネル内に問題があることを示したいとします。是正措置を進めるには、現在のパフォーマンスが目標やベンチマークその他の重要業績評価指標（KPI）などと具体的に比較してどのような状況であるのかを対象者が理解する必要があります。

対象者を知る: 可視化が誰のためのものであるのかを考え、データの可視化がそのニーズに適しているかを検討します。対象となる人が達成しようとしているのは何か。どのような質問に関心を持っているのか。可視化は彼らの懸念に応えるものか。提供するデータが、対象となる人たちが役割の範囲内で、行動を起こしたいという動機を与えるものにする必要があります。可視化されたデータが明瞭であるかはっきりしない場合は、対象者の幾人かにデータを提示し、フィードバックを得るようにしましょう。それにより、大規模なプレゼンテーションの前に編集を行えます。

効果的なビジュアルを選ぶ: 特定のビジュアルは、特定のタイプのデータ・セット向けに設計されています。例えば、散布図は2つの変数間の関係を表示するのに適しており、折れ線グラフは時系列データを表示するのに適しています。ビジュアルが実際に、対象者にとって要点の理解に役立つようにしましょう。グラフとデータの関係が適切でないと、明瞭になるどころか、対象者を混乱させる可能性があります。

シンプルさを保つ: データの可視化ツールを使用すると、ビジュアルにあらゆる種類の情報を簡単に追加できます。ただし、「できる」ということは「そうすべき」という意味ではありません。データの可視化においては、ユーザーの注意を引くために追加する追加情報については、慎重に検討する必要があります。例えば、棒グラフのすべての棒にデータ・ラベルが必要でしょうか。おそらく、要点を例示するには1つか2つだけで十分でしょう。アイデアを伝えるためにカラフルである必要があるでしょうか。幅広い対象者が利用できる色を使用していますか（例えば、色盲の読者を考慮に入れているか）。対象者の注意をそらす可能性のある情報を排除することで、最大限の効果が得られるようにデータの可視化を設計しましょう。