データ・モデリングとは、情報システム全体またはその一部を視覚的に表現し、データ・ポイントや構造間のつながりを伝えるプロセスです。 その目的は、システム内で使用され保存されているデータの種類、これらのデータの種類間の関係、データをグループ化し整理する方法、そのフォーマットや属性を説明することです。

データ・モデルは、ビジネスニーズに基づいて構築されます。 ルールや要件は、ビジネスのステークホルダーからのフィードバックによって前もって定義され、新しいシステムの設計に組み込まれたり、既存のシステムの反復作業の中で適応されたりします。

データは様々な抽象度でモデル化することができます。 このプロセスは、ステークホルダーやエンド・ユーザーからビジネス要件に関する情報を収集することから始まります。 そして、このビジネス・ルールをデータ構造に変換し、具体的なデータベースの設計を行います。 データ・モデルは、ロードマップや建築家の設計図など、設計内容をより深く理解するための正式な図に例えることができます。

データ・モデリングには、標準化されたスキーマとフォーマルな技法が用いられます。 これにより、組織全体、あるいは組織を超えてデータ・リソースを定義し、管理するための共通の、一貫性のある、予測可能な方法が提供されます。

データ・モデルは、ビジネス・ニーズの変化に合わせて進化する生きたドキュメントであることが理想です。 ビジネス・プロセスをサポートし、ITアーキテクチャーや戦略を計画する上で重要な役割を果たしています。 データ・モデルは、ベンダー、パートナー、業界の同業者と共有することが可能です。