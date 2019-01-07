IoT（モノのインターネット）の次のステップは、分析を通じてデータをさらにスマートにすることに焦点を当てています。

分析により、リアルタイムのIoT（モノのインターネット）デバイス・データを既存の情報や長期的な情報、履歴情報と組み合わせることができます。デバイスと環境で起きていることをより全体的に把握することができますまた、パターンを見つけて予測を行い、リスクを積極的に回避し、潜在的な問題を回避するための新しい手法を採用することもできます。

説明のために、接続された電球からより高度な製造機械に例を変更してみましょう。定期的に、これらの機械のうち1 つの機械のトルクが急上昇して故障が発生します。しかし、たまにしか起きません。ここで分析が探偵のように問題解決を手助けしてくれます。他のデータを確認すると、温度センサーがトルク変動の2時間前に急上昇を記録していることがわかります。これら 2 つが発生した場合、マシンは故障する可能性が 80％高くなります。複数のソースからの情報を使用することで、問題を引き起こす特定の要因の組み合わせを、より確信を持って予測できるようになります。その結果、機械を稼働させ続けるためのより先見的な対策を講じることができ、ダウンタイムを削減して生産性を向上させることができます。