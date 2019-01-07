IoTへの取り組みはここ数年で進化しました。しかし、それは間違いなく一つの過程です。では、IoT（モノのインターネット）への取り組みから真の価値を引き出すために、すべての組織が習得すべき 4 つのステップを見てみましょう。
ステップ1は基本のIoT（モノのインターネット）データから始まります。より正確に言うと、デバイスからデータを使用可能な形式にして収集することです。IoT（モノのインターネット）が初めて登場したとき、私たちは家庭でできることに興味をそそられました。私たちは、電球などのものをモノのインターネットに接続できることを発見しました。その接続性を利用して、電源のオンとオフを切り替えることができるのです。クールなテクノロジーであり、こうした初期のつながりは多くの誇大宣伝を生み出しました。しかし、その目的は何でしょうか？
だからこそ、ステップ1は基本から始めます。つまり、IoT（モノのインターネット）です。より正確に言うと、デバイスからデータを使用可能な形式にして収集することです。
テクノロジーが成熟するにつれて、企業の期待も高まりました。そのため、市場が発展するにつれて、データの計測から視覚化に焦点が移りました。
ステップ1で接続した電球を、大手小売業に移してみましょう。センサーを介して多くの電球をオンまたはオフするだけであれば、はい、それは確かに便利です。でも、それは役に立つのでしょうか?あるいは言い換えれば、すべての施設を計器付き電球に変える価値があるほど有用なのでしょうか?もっと興味深いことは、接続された電球が、その使用方法について何かを教えてくれるということです。これらの洞察は、エネルギーの使用状況を示します。小売店のオーナーがエネルギー消費を管理し、コストやリソースを節約する場所と方法を理解するのに役立ちます。
たとえば、特定の時間に点灯しなくてもよいエリアがある場合があります。あるいは、特に晴れた日には、照明を10%下げても同じレベルの明るさを保つことができることを発見しました。データのパターンを理解し、その価値をビジネスに適用すると、ステップ2を最大限に活用することになります。
IoT（モノのインターネット）の次のステップは、分析を通じてデータをさらにスマートにすることに焦点を当てています。
分析により、リアルタイムのIoT（モノのインターネット）デバイス・データを既存の情報や長期的な情報、履歴情報と組み合わせることができます。デバイスと環境で起きていることをより全体的に把握することができますまた、パターンを見つけて予測を行い、リスクを積極的に回避し、潜在的な問題を回避するための新しい手法を採用することもできます。
説明のために、接続された電球からより高度な製造機械に例を変更してみましょう。定期的に、これらの機械のうち1 つの機械のトルクが急上昇して故障が発生します。しかし、たまにしか起きません。ここで分析が探偵のように問題解決を手助けしてくれます。他のデータを確認すると、温度センサーがトルク変動の2時間前に急上昇を記録していることがわかります。これら 2 つが発生した場合、マシンは故障する可能性が 80％高くなります。複数のソースからの情報を使用することで、問題を引き起こす特定の要因の組み合わせを、より確信を持って予測できるようになります。その結果、機械を稼働させ続けるためのより先見的な対策を講じることができ、ダウンタイムを削減して生産性を向上させることができます。
IoT（モノのインターネット）の旅の4つ目のステップでは、人工知能を使用してデータをさらに活用することに焦点を当てます。IoTがビジネスにどのように役立つかについて洗練されたユースケースを持っていたとしても、特にデータセットを組み合わせると、依然としてデータが多すぎることになります。圧倒されてしまうのは簡単ですが、そこで AI の出番となります。機械学習は、保有するデータをクリーンアップし、最も関連性の高い断片にまで絞り込み、一見して本当に重要なデータ・セットを見つけるのに役立ちます。
そのような取り組みにより、データ内にさらに多くの相乗効果が生まれることになります。それはまた、すべてのデータが同じではないため、どのデータを使用すべきか、何を廃棄すべきかを特定するのにも役立ちます。プロセスを改良することで、予測モデルの適用、予知保全の適用、異常検知など、より高度なタスクを実行できるようになります。言い換えれば、見ているものを理解するのに役立つ適切で豊富なコンテキストが得られます。また、問題をより簡単に解決し、新しい機会やビジネス・モデルを特定できるようになります。
IoT（モノのインターネット）への旅は、単一の物事ではありません。IoT（モノのインターネット）をビジネスに導入するのは、まさに旅です。そして、それは努力を払う価値があります。
IoT（モノのインターネット）の取り組みを開始または構築することにご興味がある方は、最近のForresterレポート「The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018」をお読みください。これは、産業用モノのインターネット（IIoT）ソフトウェア・プラットフォーム・プロバイダーを対象とした24の基準による評価です。
著者について：トレーニングを受けたエンジニアであり、生涯にわたってテクノロジー愛好家でもあるJiani Zhangは、IBM Watson IoT Platformのオファリング・マネジメント担当プログラム・ディレクターです。この職務において、顧客エンゲージメントを主導し、プラットフォーム・テクノロジーの開発を指導ました。そのいずれもクライアントのビジネス成果の実現を支援しています。この役職に就く前には、Jianiは産業用IoT（モノのインターネット）に焦点を当てたオファリング・ストラテジーおよび管理チームを率いていました。また、IoTの専門知識をさらに充実させるために、IBMのIoTリーダーシップ・チームのオリジナル・メンバーも務めました。彼女のテクノロジーの専門知識は、製品の設計と開発から管理、コンサルティングまで多岐にわたります。
Jianiは、カリフォルニア大学バークレー校で電気工学とコンピュータ・サイエンスの学士号を取得し、UCLA Anderson でテクノロジー管理を専門としたMBA を取得しています。
