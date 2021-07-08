ブロックチェーンとは、ビジネス・ネットワーク内の取引の記録や資産の追跡に役立つ、デジタルな台帳です。この台帳は複数人で共有することができ、変更を加えることができないため、安全に情報を管理できます。
資産には有形（家、車、現金、土地）のものと無形（知的財産、特許、著作権、ブランド）のものがあります。 事実上、価値のあるものはすべてブロックチェーン・ネットワーク上で追跡および取引できるため、関係者全員のリスクが軽減され、コスト削減が可能になります。
ビジネスは情報で成り立っています。 情報が速く、正確であればあるほど良いのです。 ブロックチェーンは、許可されたネットワーク・メンバーだけがアクセスできる不変の台帳に保存され、即時共有・観察可能な情報を提供するため、そのような情報の提供に理想的です。 ブロックチェーン・ネットワークは、注文・支払・口座・生産などを追跡できます。 また、メンバーは単一の真実のビューを共有するため、トランザクションのすべての詳細をエンドツーエンドで確認することができ、より高い信頼性と新たな効率性と機会が得られます。
すべてのネットワーク参加者が、分散型台帳とその不変のトランザクション記録にアクセスできます。 この共有台帳では、トランザクションが一度だけ記録されるため、従来のビジネスネットワークにありがちな作業の重複がなくなります。
トランザクションが共有台帳に記録された後は、参加者がトランザクションを変更や改ざんすることはできません。 トランザクション・レコードにエラーが含まれている場合は、エラーを元に戻すために新しいトランザクションを追加する必要があります。これにより、両方のトランザクションが表示されるようになります。
取引を高速化するために、スマート・コントラクトと呼ばれる一連のルールがブロックチェーンに保存され、自動的に実行されます。 スマート・コントラクトは、社債の譲渡条件を定義し、旅行保険の支払い条件などが含まれます。
これらのトランザクションは、有形資産（製品）または無形資産（知的財産）の移動を示します。 データブロックは、誰が、何を、いつ、どこで、どれだけの情報を記録するか自分で決められます。食品の出荷温度などの状態を記録することもできます。
これらのブロックは、資産が場所から場所に移動したり所有権が変わったりするときに、データのチェーンを形成します。 ブロックはトランザクションの正確な時間とシーケンスを確認し、ブロック同士が安全にリンクして、ブロックが変更されたり、既存の2つのブロックの間にブロックが挿入されたりすることを防ぎます。
ブロックを追加するたびに、前のブロック、ひいてはブロックチェーン全体の検証が強化されます。ブロックチェーンを改ざんが明確に検知できる状態にすることで、不変性という重要な強みをもたらします。悪意のある攻撃者による改ざんの可能性を排除し、あなたや他のネットワーク・メンバーが信頼できるトランザクションの台帳を構築します。
変更が必要な点：業務では、重複記録の管理や第三者による検証に労力が浪費されることがよくあります。 記録管理システムは、詐欺やサイバー攻撃に対して脆弱である可能性があります。 透明性が限られていると、データ検証が遅くなる可能性があります。 そして、IoTの登場により、取引量が爆発的に増加しました。 これらすべてがビジネスを遅らせ、収益を損なうため、より良い方法が必要であることを示しています。 ブロックチェーンを導入しましょう。
ブロックチェーンを使用すると、メンバー限定ネットワークのメンバーとして、正確でタイムリーなデータを受け取って安心できます。 また、ブロックチェーンの機密記録は、アクセスを許可したネットワーク・メンバーとのみ共有されます。
すべてのネットワーク・メンバーによるデータの正確性に関するコンセンサスが必要であり、また、検証されたトランザクションはすべて永続的に記録されるため、変更できません。 システム管理者であっても、誰もトランザクションを削除することはできないのです。
ネットワークのメンバー間で共有される分散型台帳を使用すると、時間がかかる記録調整が不要になります。 また、トランザクションを高速化するために、スマート・コントラクトと呼ばれる一連のルールをブロックチェーンに保存し、自動的に実行できます。
パブリック・ブロックチェーンとは、ビットコインなどの誰でも参加できるブロックチェーンのことです。 欠点としては、大量の計算能力が必要になることや、トランザクションのプライバシーがほとんどまたはまったくないこと、セキュリティが弱いことなどが挙げられます。 これらは、ブロックチェーンの企業ユースケースにおける重要な考慮事項です。
プライベート・ブロックチェーン・ネットワークは、パブリック・ブロックチェーン・ネットワークと同様、分散型のピアツーピア・ネットワークです。 ただし、1つの組織がネットワークを管理し、誰が参加できるかを制御し、コンセンサス・プロトコルを実行し、共有台帳を維持します。 ユースケースによっては、これにより参加者間の信頼が大幅に向上する可能性があります。 プライベート・ブロックチェーンは企業のファイアウォールの内側で実行可能で、オンプレミスでホストすることもできます。
プライベート・ブロックチェーンを構築する企業は、通常、許可されたブロックチェーン・ネットワークを構築します。 パブリック・ブロックチェーン・ネットワークも許可制にできるので注意することが重要です。 これにより、ネットワークに参加できるユーザーと、どのようなトランザクションに参加できるかに制限が課せられます。 参加者は招待状または参加許可を取得する必要があります。
複数の組織がブロックチェーンの保守責任を分担できます。 これらの事前に選択された組織によって、誰がトランザクションを送信するか、またはデータにアクセスするかが決まります。 コンソーシアム・ブロックチェーンは、すべての参加者が許可され、ブロックチェーンに対する共通の責任を持つ必要がある場合にビジネスに最適です。
エンタープライズ・ブロックチェーン・アプリケーションを構築する際には、サイバーセキュリティー・フレームワークや保証サービス、ベストプラクティスを利用して、攻撃や詐欺に対するリスクを低減する包括的なセキュリティ戦略を持つことが重要です。
ビットコインは規制されていないデジタル通貨です。 ビットコインは、トランザクション台帳としてブロックチェーン・テクノロジーを使用しています。
IBM Blockchain Platformは、Hyperledgerテクノロジーを採用しています。
このブロックチェーン・ソリューションは、あらゆる開発者をブロックチェーン開発者に変身させることができます。
IBM Blockchain Platform Softwareは、Red Hat社の最先端のエンタープライズ向けKubernetesプラットフォームであるRed Hat OpenShift上でのデプロイメントに最適化されています。
ブロックチェーン・ネットワーク・コンポーネントをオンプレミス、パブリッククラウド、またはハイブリッドクラウド・アーキテクチャーのいずれにデプロイするか、より柔軟に選択できるようになります。
ブロックチェーン・ネットワークの仕組みとその使用方法の詳細については、分散型台帳の概要をご覧ください。
IBM Blockchain Platformの機能をご覧ください。IBM Blockchain Platformは、複数機関のビジネス・ネットワークの開発やガバナンス、運用を加速できるように設計された、唯一の完全統合型のエンタープライズ対応ブロックチェーン・プラットフォームです。
Hyperledger Fabricの詳細と、そのユニークさ、ビジネス・ネットワークにとって重要な理由、そしてどのように使い始められるかをご覧ください。
開発者向けクイック・スタート・ガイドでは、キックスターター・ブロックチェーン・ネットワークを構築し、IBM Blockchain Platform Starter Planでコーディングを開始する方法について説明しています。
技術革新者は、Red Hat OpenShiftを通じて、あらゆるコンピューティング環境にわたってブロックチェーン・ソリューションを構築・運用・管理・成長させるた主要なHyperledger FabricプラットフォームであるIBM Blockchain Platformに注目しています。
トップランクのブロックチェーン・サービス・プロバイダーとして、IBM Blockchain Services は、最高のテクノロジーに基づいた強力なソリューションの構築を支援する専門知識を備えています。 1,600人を超えるブロックチェーンの専門家が、100以上のライブ・ネットワークから得た洞察を利用して、構築と成長を支援します。
IBM Blockchainソリューションを採用することが、ブロックチェーンを成功させる最速の方法です。 IBMは、食品供給、サプライチェーン、トレード・ファイナンス、金融サービス、保険、メディア・広告の変革に取り組む他の企業との連携を容易にするネットワークを構築しました。
IBM Blockchainソリューションは、分散台帳テクノロジーとエンタープライズ・ブロックチェーンを使用して、クライアントが業務における俊敏性、接続性、新しい収益源を推進できるよう支援します。 信頼できるエンドツーエンドのデータ交換とワークフローの自動化により、組織の境界を越えましょう。