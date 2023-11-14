量子暗号は、量子力学の原理を使用して、従来の暗号システムの多くの脆弱性の影響を受けない方法でデータを保護します。数学的原理に依存する他のタイプの暗号化とは異なり、量子暗号は物理学に基づいており、理論的にはハッカーの影響を受けない方法でデータを保護できます。量子状態を変更せずに観察することは不可能であるため、量子符号化データに秘密裏にアクセスしようとする試みはすぐに特定されます。

元は1984年に理論化された量子暗号は、光ファイバー・ケーブルを通じて送信される光子を使用して送信者と受信者の間で秘密鍵を共有することによって機能します。この光子のストリームは単一方向に移動し、それぞれが0または1のいずれかの単一ビット・データを表します。送信側の偏光フィルターは各光子の物理的な向きを特定の位置に変更し、受信側は2つの利用可能なビーム・スプリッターを使用して各光子の位置を読み取ります。送信者と受信者は送信された光子の位置とデコードされた位置を比較し、一致するセットが鍵となります。

量子暗号は、暗号化データを保護するために解答可能な数式に依存しないため、従来の暗号化に比べて多くの利点があります。また、量子データは変更しないと読み取ることができないため、盗聴も防止できます。また、量子暗号は他の種類の暗号化プロトコルとうまく統合できます。このタイプの暗号化を使用すると、ユーザーは転送中にコピーできない秘密暗号鍵をデジタル的に共有できます。この鍵を共有すると、侵害されるリスクがほとんどない仕方で、それ以降のメッセージの暗号化と復号化に使用できます。

しかし、量子暗号には、まだ解決されていない多くの課題や限界もあり、現在のところ量子暗号は実用化されていません。量子コンピューティングはまだ概念実証の段階で実用化に至っていないため、量子暗号も、光子偏光の意図しない変化によるエラーが発生しやすい状態です。

量子暗号には、特定のインフラストラクチャーも必要です。光子を転送するには光ファイバー回線が必要であり、通常は約399～499kmという到達範囲の限界がありますが、コンピューター・サイエンスの研究者はその範囲を拡大しようと取り組んでいます。さらに、量子暗号システムはデータを送信できる宛先の数によっても制限を受けます。これらのタイプのシステムは固有の光子の特定の向きに依存しているため、いつでも対象とする複数の受信者に信号を送信できるわけではありません。