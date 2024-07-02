ネットワークは今日の接続された世界の基盤であり、脅威アクターにとっては主な標的となるものです。

従来、組織はネットワーク・セキュリティを確保するために、ウイルス対策ソフトウェア、侵入検知システム（IDS）、ファイアウォールなどの脅威検知ツールに依存していました。

これらのツールの多くは、シグネチャベースの検知アプローチを採用しており、サイバー脅威のシグネチャ・データベースと侵害の兆候（IOC）を照合することで脅威を特定します。

シグネチャとは、既知のサイバー攻撃に関連するあらゆる特徴を指します。たとえば、特定のマルウェアのコードや特定のフィッシング・メールの件名などが挙げられます。シグネチャベースのツールはネットワークを監視し、以前に検出されたシグネチャを検出した場合にアラートを発生させます。

シグネチャベースのツールは、既知のサイバー脅威をブロックするには有効ですが、新しい、未知の、または新たな脅威の検知は困難です。また、以下のような、固有のシグネチャを持たない脅威や、正規の動作に似た脅威を検知することも困難です。

ランサムウェア集団やその他の高度標的型攻撃（APT）は、可視性のギャップを悪用してネットワークに侵入し、監視を行い、特権を昇格させ、適切なタイミングで攻撃を仕掛ける可能性があります。

NDRは、組織がシグネチャベースのソリューションで生じたギャップを埋め、ますます複雑化する最新のネットワークのセキュリティーを確保する際の支援を行います。

NDRは、高度な分析、機械学習、行動分析を用いて、既知のシグネチャがない潜在的な脅威も検知できます。このように、NDRはリアルタイムのセキュリティー・レイヤーを提供し、他のセキュリティー・ツールが見逃してしまうような脆弱性や攻撃を組織が発見する手助けをします。