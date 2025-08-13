サイバー・レジリエンスとは何か?

効果的なサイバー・レジリエンスは、組織的な取り組みによって支えられる企業全体かつリスク・ベースのストラテジーである必要があります。パートナー、サプライチェーンの参加者、顧客まで、組織のエコシステムに含まれる全員に対して、経営陣から推進される協働的なアプローチが不可欠です。リスク、脅威、脆弱性、重要な情報や支持する資産への影響を事前対応的に管理すると同時に、全体的な準備性を強化する必要があります。

効果的なサイバー・レジリエンスには、ガバナンス、リスク管理、データ所有権の理解、インシデント管理も含まれます。これらの特徴を評価するには、経験と判断力も必要です。

さらに、組織はサイバーリスクと、達成可能な機会および競争上の優位性とのバランスをとる必要もあります。組織は、費用対効果の高い予防が実行可能かどうか、また、サイバー・レジリエンスに対して強力かつ短期的な効果を発揮する迅速な検知と修正を実現できるかどうかを検討する必要があります。

これを実現するために、企業は防止、検出、是正という3種類の管理の間で適切なバランスを見つける必要があります。これらの管理は、組織のサイバー・レジリエンスを脅かすインシデントを防止、検知、修正します。