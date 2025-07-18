企業にとって、Webセキュリティーは、マルウェア、フィッシング、分散型サービス妨害（DDoS）攻撃といった、中核となるビジネスを混乱させ、組織の評判を大きく毀損する可能性のある、多大な損害をもたらすサイバー攻撃を防ぐために不可欠です。

サイバー犯罪者が組織のデータやリソースに不正にアクセスする方法（「攻撃対象領域」と呼ばれる脆弱性）の数は飛躍的に増加しています。Webセキュリティーが効果的に適用されていれば、企業活動に必須のWebアプリケーションを、さまざまな悪意のある行為から保護します。こうした行為は、データの盗難につながる単純なマルウェアやフィッシング攻撃から、何百万人ものユーザーを標的とした、数日にわたって事業活動を停止させる可能性のある複雑なサイバー攻撃まで多岐にわたります。

一般的なWebセキュリティー・ソリューションには、ファイアウォールやアンチウイルス・ソフトウェアに加え、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）のセキュリティー・ツールなど、複数のテクノロジーの組み合わせが含まれます。さらに、クラウド・コンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）といった新たなテクノロジーを活用し、より広範な悪意ある行為に対抗する先進的なアプローチも採用します。

サイバー攻撃は年々、件数と巧妙さが増しており、Webセキュリティー・ソリューションへの需要は急速に高まっています。最新のレポートによれば、世界市場は年平均成長率（CAGR）約13％で拡大し、2030年には5,000億米ドルに達する見込みです。1

Webベースのソフトウェア・アプリケーションのセキュリティーに特化したアプリケーション・セキュリティー市場だけでも、CAGRが14％強で成長しており、2030年までに250億米ドルに達すると見込まれます。2