1. ビジネス・インパクト分析の実施

効果的なBCPを策定するには、まず組織が直面するさまざまなリスクを理解する必要があります。ビジネス・インパクト分析（BIA）は、リスク管理とビジネス・レジリエンスにおいて重要な役割を果たします。BIAとは、災害が通常業務に与える潜在的な影響を特定・評価するプロセスのことです。強力なBIAには、内部および外部の潜在的な既存の脅威と脆弱性の概要、および緩和策の詳細な計画が含まれています。BIAでは、イベント発生の可能性を特定する必要があります。これにより、組織は優先順位付けを行うことができます。

2. 対応策の設計

BIAが完了したら、BCP策定の次のステップでは、特定したそれぞれの脅威に対して効果的な対応策を計画します。当然のことながら、異なる脅威には異なる災害復旧戦略が必要となります。そのため、各対応策には、組織が特定の脅威をどのように発見し、それに対処するのかについての詳細な計画が必要になります。

3. 主要な役割と責任の明確化



このステップでは、危機的状況や破壊的な出来事に直面した際に、チームの主要メンバーがどのように対応するかを定めます。また、各チーム・メンバーに対する期待と、各メンバーが役割を果たす上で必要なリソースも文書化します。このプロセスでは、インシデントが発生した際における個々の連絡方法を検討することが重要です。脅威の中には、携帯電話やインターネット接続などの主要なネットワークを停止させるものもあるため、従業員が利用できる代替の連絡手段を確保しておくことが重要です。

4. 計画のテストと更新

BCDR計画を実行可能なものにするには、常に実践と改善を続ける必要があります。従業員に対する継続的なテストとトレーニングは、実際に災害が発生した際のシームレスな実装につながります。サイバー攻撃、火災、洪水、人的ミス、大規模停電、その他の関連する脅威など、現実的なシナリオを予行演習して、チーム・メンバーが自分の役割と責任に対する自信を持てるようにします。