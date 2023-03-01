サイバー保険の補償内容は、企業のニーズ、企業が保管するデータの種類、企業の業種・業務によって異なります。多くのサイバー保険には、第一当事者補償と第三者補償のオプションが用意されています。第一当事者補償は、データの復旧やシステムの復元にかかる費用など、企業が直接被った損失を補償するものです。第三者補償は、データを盗まれた消費者など、企業外部の関係者が被った損害を補償するものです。

具体的な損失に関しては、多くのサイバー保険では以下のようなものが補償の対象となります。