データはあらゆる組織にとって最も価値のある資産の1つです。機密データの量が増えるにつれて、不正アクセスから保護する必要性も高まります。データ侵害のコストに関する調査によると、世界平均のデータ侵害コストは488万米ドルで、前年と比べて10%も増加し、過去最高を記録しました。

多くの組織にとって、暗号化は機密データを保護するための最も効果的な手段の1つです。暗号化の原理を適用して、読み取り可能なデータを暗号化アルゴリズムにより暗号文へと変換し、権限のないユーザーがアクセスできないようにします。

暗号化が有効であるためには、Advanced Encryption Standard（AES）などの強力なアルゴリズムが必要なだけでなく、そのデータをロックしたりロック解除したりする暗号鍵を安全に管理することも重要になります。

このプロセスは、思ったほど簡単ではありません。組織は多くの場合、ライフサイクルのさまざまな段階で、異なる複数のシステムや環境にまたがって何千もの暗号鍵を管理する必要があります。

暗号鍵は、部門間で、または外部パートナーと、安全に共有する必要がある場合もあります。このような複雑さにより、すべての鍵をライフサイクル全体にわたって適切に保護、追跡、維持することが困難になる場合があります。

キー管理では、キー制御を一元化し、キーのライフサイクル・プロセスを自動化し、堅牢な監視および監査機能を提供することで、このプロセスが容易になります。これにより、暗号鍵がベスト・プラクティスに従って一貫して管理されるようになり、鍵の紛失や悪用のリスクが軽減されます。

組織が適切なキー管理を行わないと、暗号化の利点を事実上無効にするリスクが生まれ、不正アクセス、データ侵害、データ損失につながる可能性があります。

例えば、Microsoft社は最近、中国が支援するハッキング・グループが同社のシステムから重要な暗号署名鍵を盗んだことを発表しました。 1この暗号鍵により、脅威アクターは正規の認証トークンを生成し、複数の米国政府機関を含む25の組織のクラウドベースのOutlook Eメールシステムにアクセスすることができました。

さらに、新しいテクノロジーの登場に伴い、堅牢なキー管理の重要性が高まり続けています。たとえば、量子コンピューティングの出現は、現在の暗号化アルゴリズムに大きな脅威をもたらし、組織や専門家らに量子耐性のある暗号化技術やキー管理システムへの投資を促しています。

このような動きを先取りし、高度なキー管理のソリューションとシステムに投資することで、組織は暗号化の実践を将来にわたって確実かつ効果的なものにすることができます。