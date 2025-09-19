CIS Benchmarksとは

CIS Benchmarksは、ITシステム、ソフトウェア、ネットワーク、およびクラウド・インフラストラクチャーを安全に構成するためのベスト・プラクティスです。

CIS Benchmarksは、Center for Internet Security（CIS）によって発表されました。 この記事の執筆時点では、7つのコア・テクノロジーにわたり、合計140以上のCIS Benchmarksがあります。 CIS Benchmarksは、世界中のサイバーセキュリティーの専門家や、対象分野の専門家のコミュニティーが関与している独自のコンセンサス・ベースのプロセスを介して開発されたものです。各コミュニティーは、それぞれが焦点を当てている分野内でのセキュリティーのベスト・プラクティスを継続的に特定・改良・検証します。