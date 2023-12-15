レガシーAVソリューションは、マルウェア・シグネチャーとヒューリスティックのデータベースを利用して、デスクトップ・コンピューターやノートPC、タブレット、スマートフォンなどのエンドポイント・デバイス内のウイルスを検知します。これらのシグネチャーは、実際にはウイルスが存在する可能性を示すファイル内の文字列です。

このアプローチでは、シグネチャ・データベースにまだ識別も分類もされていない潜在的な脅威に対して、エンドポイントが脆弱なままになってしまいます。 これではシグネチャを頻繁に更新しても、新しいまたは未知の悪意のあるファイルが検知されない可能性があります。

対照的に、次世代ウイルス対策ソリューションは、行動検知を使用してサイバー攻撃に関連する戦術・技術・手順（TTP）を特定します。機械学習アルゴリズムが、イベント、プロセス、ファイル、アプリケーションの悪意のある動作を継続的に監視します。

未知の脆弱性がゼロデイ攻撃で初めて標的にされた場合、NGAVはその試みを検知してブロックすることができます。 NGAVはまた、Windows PowerShellやドキュメント・マクロを悪用したファイルレス攻撃や、ファイルレス・マルウェアを実行するリンクをクリックさせるフィッシング・メールなども防ぐことができます。

クラウド・ベースのテクノロジーであるNGAVは、従来のテクノロジーよりも導入と管理が速く、簡単で、費用対効果も高くなります。エンドポイントのアクティビティーを監視し、即時インシデント対応を行う機能により、ハッカーがシステムに侵入するために使用する攻撃ベクトルの多くをブロックできます。