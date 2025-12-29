疫学では、ベクターは感染症を伝播するエージェントです。それらは、生物（蚊、コウモリ）から無生物（シリンジ、紙幣）まで多岐にわたります。1これらのベクトルを理解することで、公衆衛生の分野における病気の予防と感染の取り組みに役立つ情報が得られます。
同様に、サイバーセキュリティー攻撃ベクトルの多様性を理解することは、組織（および組織と連携するサイバーセキュリティー専門家）が、サイバー脅威の検知と修復のためのストラテジーとツールを考案し、デプロイするのに役立ちます。
このような検知と修復を行わなければ、重大な結果が生じる可能性があります。攻撃ベクトルは多くの場合、脅威アクターが重要な情報や機密情報にアクセスするデータ侵害を可能にします。
IBMの「2025年データ侵害のコストに関する調査」によると、データ侵害の損害額における平均は444万米ドルです。コストは侵害の調査と監査、顧客、規制当局、利害関係者への侵害報告、和解金と訴訟費用、そして顧客を失うことで発生します。規制の厳しい分野では、データ侵害が規制上の罰金につながる可能性があるため、インシデントのコストが特に高くなる傾向があります。例えば、IBMのレポートによると、2025年のヘルスケア・データ侵害の平均コストは742万米ドルです。
ハッカーが攻撃ベクトルをデプロイして、資産を無効化または破壊し、ビジネスや経済に重大な混乱を引き起こすこともあります。例えば、2025年9月には空港のチェックインシステムへのサイバー攻撃が発生し、ヨーロッパの主要都市の空港でフライトの欠航や遅延が発生しました。同月初めには、英国の大手自動車メーカーがサイバー攻撃によって数週間のシャットダウンを余儀なくされました。