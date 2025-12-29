組織の攻撃ベクトル（脅威ベクトルとも呼ばれる）とサイバーセキュリティーの脆弱性を合わせて、攻撃対象領域が構成されます。攻撃対象領域は、企業がデジタル・トランスフォーメーションに取り組むにつれ、人工知能（AI）の採用、クラウドとデータセンターの移行、モノのインターネットデバイスの使用、リモートワークの導入などに広がっています。非常に多くの資産が、ますます複雑で分散化しているテクノロジー環境の一部となっているため、サイバー犯罪者がネットワークやオペレーティング・システムに侵入するための入口が増えています。

一方で、攻撃ベクトルの範囲と巧妙さも進化しています。脅威アクターは、AIなどの新しいテクノロジーを活用してユーザーを操作し、従来のセキュリティー対策を回避します。

幸いなことに、エンタープライズ・セキュリティー・チームは、攻撃対象領域管理（ASM）などのサイバーセキュリティー分野を活用して、これらの攻撃者を阻止することができます。ASMは、組織が潜在的な攻撃方法を特定し、攻撃ベクトルを防御するのに役立ちます。これは、サイバーセキュリティー・リスクを軽減するための重要なステップです。