ディープフェイクの危険は、著名人や企業幹部だけに及ぶものではありません。2024年、ボルチモアのある校長が、AIが生成した人種差別的・反ユダヤ的な発言をしているように見える音声クリップのせいで、人生をひっくり返されたという事件が起きました。

パイクスビル高校のEric Eiswert校長の音声クリップが捏造され、有害かつ侮蔑的な発言をしているように思われたため、オンライン上で拡散されました。このクリップは200万回以上の再生回数を記録しました。オンラインでも現実でも、多くの反発がありました。パイクスビルには黒人やユダヤ人の人口が多いため、地元住民は特に憤慨しました。

反発を受けてEiswert氏は休暇を取り、悪質な脅迫や嫌がらせを受ける中、自宅を警備するために警察が配置されました。学校ではセキュリティーも強化されました。

クリップが偽物であるというEiswertの最初の抗弁はあまり受け入れられず、Eiswertが説明責任を回避したため却下されました。クリップは2024年1月に最初に投稿されました。地元警察が録音が改ざんされたことを確認するのに4月までかかりました。警察は、偽の動画に関連した容疑で、同校の体育主任、Dazhon Darienを逮捕しました。Eiswert氏は、学校資金の盗難と勤務成績の問題でDarienを調査していました。2025年4月、Dazhon DarienはAIクローン作成ツールを購入したとして有罪判決を下されました。

この事件はEiswert氏の評判に悪影響を及ぼし、職を失い、別の学校に勤務することになりました。