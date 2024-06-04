MSSPには、増大するサイバー脅威から企業を守るための多くの利点があります。

先進テクノロジーの利用：MSSPは、さまざまなサイバー脅威から顧客を守るために、最先端のセキュリティー技術や次世代ツールに投資しています。MSSPと提携する企業は、多額の先行投資を行うことなく、これらのテクノロジーを活用できることになります。

コンプライアンスの支援：多くの業界では、データ保護やプライバシーに関連する法令遵守が求められています。MSSPは、監査やインシデント後のデータ収集やレポートの生成を支援することで、組織がGDPR、HIPAA、PCI DSSなどの規制へのコンプライアンスを達成したり維持したりするのに役立ちます。

コア・ビジネスへの集中：セキュリティー管理をMSSPにアウトソーシングすることで、組織はコア・ビジネス機能に集中できます。サイバーセキュリティーの負担を軽減することで、生産性を向上させ、戦略的な取り組みを推進できるようになります。

コスト効率：MSSPを利用することで、企業はコストのかかるセキュリティー・インフラストラクチャーに投資したり、社内のITセキュリティー担当者を雇用して訓練したりする必要がなくなります。MSSPは、予測可能な、多くの場合サブスクリプション・ベースの料金体系でサービスを提供するため、企業はリソースをより効率的に割り振ることができます。また、多くのサイバーセキュリティー・ソリューションは、マルチテナントと拡張性をサポートしています。これにより、MSSPは複数のクライアントに対して同じソリューションを使用し、コストをクライアント間で分散させることができます。

専門知識：MSSPは、高度なサイバーセキュリティー・スキルを持ち、進化する脅威、脆弱性、セキュリティー技術を理解しているセキュリティー専門家を雇用しています。これにより、デジタル資産を効果的に保護する能力が高まります。

安心感：MSSPは、最新の脅威とセキュリティー・トレンドを常に把握し、クライアントがサイバー攻撃者の先を行くことができるようにします。MSSPと提携することで、組織はデジタル資産が専門家によって保護されているという安心感を得ることができます。

拡張性：MSSPは、顧客の進化していくニーズに応じてサービスを拡張できます。中小企業であろうと大企業であろうと、MSSPは組織の成長に合わせて適切なレベルの保護とサポートを提供するようにサービスをカスタマイズできます。

ソリューションの構成と管理：MSSPと提携することで、組織はオンプレミスで人材を確保する必要なしに、最適なサイバーセキュリティー・サービスと、セキュリティーの専門知識や管理を利用できます。平均的な組織は、50を超えるセキュリティー・ツールを保有している可能性がありますが、セキュリティー・プログラムの効率化に必要な相互運用性が欠けています。MSSPは、組織にとって最適なテクノロジーとサービスの適切なバランスを特定するのに役立ちます。

「常時稼働」の監視と対応：MSSPは、24時間体制の監視と迅速なインシデント対応サービスを提供するセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）を運営しています。この継続的な監視により、企業の潜在的な損害やダウンタイムが最小限に抑えられます。