暗号化は、オンプレミスとクラウドの両方でさまざまなデータ保護のメリットをもたらします。最も重要なメリットは、次のとおりです。

データ・セキュリティー

暗号化は、最も重要で広く普及しているデータ・セキュリティー・ツールの1 つです。暗号化は、平文を暗号文としてエンコードすることで、ランサムウェアやその他のマルウェアを含む、さまざまなサイバー攻撃からデータを保護するのに役立ちます。

注目すべきことに、2024年のIBM X-Force Threat Intelligence Indexによると、機密データを盗み出す情報窃取マルウェアの使用は、2022年から266パーセント増加しています。暗号化は、ハッカーがデータを使用できないようにし、データを盗む意味をなくすことで、この脅威に対抗できるようにします。

AIを活用した暗号化システムの最近の進歩は、データ・セキュリティーの実践にも革命をもたらしています。これらのソリューションは、AIを使用して、ネットワーク・トラフィック、デバイスの種類、ユーザーの行動などのコンテキスト要因に基づいて暗号化パラメーターを動的に調整します。この適応的なアプローチにより、組織は暗号化アルゴリズムをリアルタイムで最適化し、進化するセキュリティーの脅威に合わせてデータ保護戦略を調整することができます。

クラウド・セキュリティー

クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）はクラウドのセキュリティーに責任を負いますが、顧客はあらゆるデータのセキュリティーを含むクラウド内のセキュリティーに責任を負います。企業全体のデータ暗号化は、オンプレミスおよびクラウド上の機密データを保護するのに役立ちます。

コンプライアンス管理

多くの業界や管轄区域には、機密データを保護するために暗号化を使用することを組織に義務付ける規制要件やセキュリティー対策があります。これらの規制を遵守することで、組織は法的処罰を回避し、顧客の信頼を維持することができます。

データ完全性

ハッシュ関数などの暗号化ツールは、不正な変更や改ざんの試みを検知するのに役立ちます。こうすることで、保存および送信されるデータの正確性と完全性を確保できます。

安全な通信

暗号化により通信チャネルが安全に保たれるため、個人や組織は傍受のリスクを軽減しながら機密情報を交換し、取引を行い、共同作業を行うことができます。

内部脅威からの保護

暗号化により、機密データへのアクセスは、適切な復号化キーを持つユーザーのみに制限されます。この対策は、従業員が意図的または意図せずに機密情報にアクセスしたり、誤用したり、誤って置き忘れたりするのを防ぐのに役立ちます。例えば、従業員が会社から支給されたノートPCを紛失した場合でも、ハード・ディスク上の適切に暗号化されたデータにはアクセスできません。