公開日：2024年8月12日
寄稿者：Gregg Lindemulder、Matt Kosinski
エンタープライズ・レベルでは、サイバーセキュリティーは組織の全体的なリスク管理戦略の重要な要素です。Cybersecurity Ventures社によると、サイバーセキュリティー製品とサービスに対する世界の支出は、2021年から2025年にかけて合計1兆7500億米ドルを超える見込みです。 1
サイバーセキュリティー関連の雇用の伸びも堅調です。米国労働統計局は、「情報セキュリティー・アナリストの雇用は、2022年から2032年にかけて32％増加し、全職種の平均を上回る」と予測しています2。
サイバー攻撃やサイバー犯罪には、企業や地域社会、生活を混乱させ、損害を与え、破壊する力があるため、サイバーセキュリティーは非常に重要な存在になります。サイバー攻撃が成功すると、個人情報の盗難、個人および企業への恐喝、機密情報やビジネス・クリティカルなデータの損失、一時的な事業停止、ビジネスの損失や顧客の喪失、場合によっては事業の閉鎖につながりかねません。
サイバー攻撃は企業や経済に多大な影響を及ぼし、その影響はますます大きくなりつつあります。ある試算によれば、サイバー犯罪は2025年までに世界経済に年間10.5兆米ドルの損害を与えるとされています。3サイバー犯罪者が巧妙化するにつれて、サイバー攻撃のコストは増加し続けています。
IBMが行った最新の「データ侵害のコストに関する調査」によると、
サイバー攻撃の膨大な量以外で、サイバーセキュリティーの専門家にとっての最大の課題の1つは、情報技術（IT）ランドスケープの進化し続ける性質と、それに伴う脅威の進化です。企業や個人に新たなメリットをもたらすテクノロジーが誕生し続ける中、これらテクノロジーにより脅威アクターやサイバー犯罪者がますます巧妙化する攻撃を仕掛ける新たな機会がもたらされているのです。以下にその例を紹介します。
世界的な攻撃対象領域が拡大する中、サイバーセキュリティーの担当者らは対応に苦労しています。世界経済フォーラム（World Economic Forum）の調査によると、世界のサイバーセキュリティー従事者の格差（サイバーセキュリティー従事者数と補充の必要な業務量との格差）は、2030年までに8500万人分にも達する可能性があります4。
このスキル・ギャップを埋めることが大きな効果をもたらす可能性があります。データ侵害コスト2024レポートによると、セキュリティー・スキル不足の程度が高い組織では、侵害1件あたりの平均コストが574万米ドルでしたが、スキル不足の程度がそれよりも低い組織では398万米ドルでした。
リソースに余裕のないセキュリティー・チームは、サイバー防御を強化して攻撃成功の影響を最小限に抑えるために、高度な分析、人工知能（AI）、オートメーションを特徴とするセキュリティー・テクノロジーにますます注目しています。
包括的なサイバーセキュリティー戦略は、組織のすべてのITインフラストラクチャーレイヤーをサイバー脅威やサイバー犯罪から保護します。最も重要なサイバーセキュリティー領域には次のようなものがあります。
AIセキュリティーとは、AIアプリケーションやAIシステムを標的とする、またはAIを悪意を持って使用するサイバー脅威やサイバー攻撃を防止または軽減することを目的とした対策とテクノロジーのことです。
生成AIは、悪用（エクスプロイト）するための新たな攻撃ベクトルを脅威アクターに提供します。ハッカーは、悪意のあるプロンプトを使用してAIアプリを操作したり、データ・ソースを汚染してAIの出力を歪めたり、さらにはAIツールをだまして機密情報を共有させたりすることができます。また、生成AIを使用して悪意のあるコードやフィッシング・メールを作成することもできます（そして、すでにこういった行為が行われています）。
AIセキュリティーでは、専用のリスク管理フレームワーク、そしてAI対応のサイバーセキュリティー・ツールを使用して、AI攻撃対象領域を保護します。「 2024年のデータ侵害のコストに関する調査」によると、サイバー脅威防止のために、AI対応のセキュリティー・ツールとオートメーションを広範に導入している組織は、導入していない組織と比較して、侵害1件あたりの平均コストが220万米ドル低いというデータが出ています。
重要なインフラストラクチャーのセキュリティーは、社会が国家安全保障、経済の健全性、公共の安全において依存しているコンピューター・システム、アプリケーション、ネットワーク、データ、デジタル資産を保護します。
米国では、米国国立標準技術研究所（NIST）が、ITプロバイダーや利害関係者が重要なインフラストラクチャ―を安全に保護するためのサイバーセキュリティー・フレームワークを提供しています。5米国国土安全保障省のサイバーセキュリティー・インフラストラクチャ―・セキュリティー庁（CISA）もガイダンスを提供しています。6
ネットワーク・セキュリティーでは、ネットワークおよびネットワーク・リソースへの不正アクセスを防止することに重点が置かれています。また、許可されたユーザーが業務に必要なリソースや資産に安全かつ確実にアクセスできるようにするうえでも役立ちます。
クラウド・セキュリティーは、アプリケーション、データ、仮想サーバー、その他のインフラストラクチャーなどを含む、組織のクラウドベースのサービスと資産を保護します。
一般的に、クラウド・セキュリティーは責任共有モデルで運用されます。クラウド・プロバイダーは、提供するサービスとその提供に使用されるインフラストラクチャーの安全性を確保する責任があり、顧客は、クラウドに保存または実行するデータ、コード、その他の資産を保護する責任があります。
情報セキュリティー（InfoSec）は、組織の重要な情報（デジタル・ファイルおよびデータ、紙文書、物理メディア）を、不正なアクセス、悪用、改ざんから保護します。
データ・セキュリティー（デジタル情報の保護）は、情報セキュリティーのサブセットであり、ほとんどのサイバーセキュリティー関連のInfoSec対策にとっての焦点です。
モバイル・セキュリティーには、モバイル・アプリケーション管理（MAM）やエンタープライズ・モビリティー管理（EMM）など、スマートフォンや他のモバイル・デバイスに固有のさまざまなサイバーセキュリティー・ツールと取り組みが含まれます。
最近では、組織らはモバイル・デバイスを含むすべてのエンドポイント・デバイスを単一のコンソールから保護、構成、管理できる統合エンドポイント管理（UEM）ソリューションを導入しています。
最も一般的なサイバー攻撃の種類には、以下のようなものがあります。
マルウェア（「malicious software＝悪意あるソフトウェア」の略）は、コンピューター・システムまたはそのユーザーに損害を与えるために意図的に作成されたソフトウェア・コードまたはコンピューター・プログラムのことです。最近のほぼすべてのサイバー攻撃には、何らかのマルウェアが関与しています。
ハッカーやサイバー犯罪者は、コンピューター・システムや機密データへの不正アクセス、コンピューター・システムの乗っ取り、遠隔操作、中断、損傷、データやシステムを人質に取って多額の金銭を要求するなどの目的で、マルウェアを作成して使用します（後述の「ランサムウェア」を参照）。
ランサムウェアはマルウェアの一種で、被害者のデータやデバイスを暗号化し、被害者が攻撃者に身代金を支払わない限り、暗号化したままにすると脅したり、さらにひどい脅しを突きつけたりするために使われます。
初期のランサムウェア攻撃は、被害者のデータのロックを解除するために必要な暗号鍵と引き換えに身代金を要求するものでした。2019年頃からは、ほぼすべてのランサムウェア攻撃は二重恐喝型の攻撃になり、この攻撃も被害者のデータを公に共有すると脅すものでした。一部の三重恐喝型攻撃では、さらに分散型サービス妨害（DDoS）攻撃の脅威が追加されました。
最近では、ランサムウェア攻撃が減少傾向にあります。X-Force 脅威インテリジェンス・インデックス 2024によると、2023年のすべての攻撃のうちランサムウェア攻撃は20%を占め、2022年と比べて11.5%減少しました。この減少は、ランサムウェア対策の改善や、法執行機関の介入の強化に加え、データのバックアップと保護の実践により企業が身代金を支払わずに復元できるようになった結果と考えられます。
同時に、ランサムウェア攻撃者はリソースを再利用して他のタイプのサイバー脅威を仕掛けてきました。例えば、攻撃者が被害者のシステムをロックダウンすることなくデータを盗み脅す（人質に取る）、インフォスティーラー・マルウェアや、特定の目的のためにデータを実際に破壊する（または破壊すると脅す）データ破壊攻撃などです。
フィッシング攻撃とは、Eメール、テキスト、または音声メッセージを使用し、ユーザーを騙してマルウェアをダウンロードさせたり、機密情報を共有させたり、間違った人に資金を送金させたりすることです。
ほとんどのユーザーは、バルク・フィッシング詐欺についてはよく理解しています。これは、大手の信頼できるブランドからのものであるかのように見せかけ、受信者にパスワードのリセットやクレジット・カード情報の再入力を求める、大量に送信される詐欺メッセージです。しかし、スピア・フィッシングやビジネスメール詐欺（BEC）など、より巧妙なフィッシング詐欺は、特定の個人やグループを標的にして、特に貴重なデータや多額の金銭を盗み出します。
フィッシングとは、ソーシャル・エンジニアリングの一種であり、心理的な操作によって誘惑したりプレッシャーをかけたりして人に不用意な行動をとらせる「人間ハッキング」の手口や攻撃のことです。
X-Force Threat Intelligence Indexによると、有効なユーザーアカウントを乗っ取り、その権限を悪用するIDベースの攻撃が全体の攻撃の30%を占めていることがわかりました。そのため、IDベースの攻撃は、企業ネットワークへの最も一般的な侵入口となっています。
ハッカーは、さまざまな手口認証情報を盗み、アカウントを乗っ取ろうとします。例えば、Kerberoasting攻撃は、Microsoft Active Directoryで一般的に使用されるKerberos認証プロトコルを操作し、特権サービス・アカウントを乗っ取る攻撃です。2023年、IBM X-Forceチームでは、Kerberoastingインシデントの100%増加が確認されました。
同様に、X-Forceチームは、ユーザーの認証情報やその他の機密データを密かに記録するインフォスティーラー・マルウェアの使用が266％増加していることにも気づきました。
内部脅威とは、正規のユーザー（従業員、請負業者、ビジネス・パートナー）が故意または偶発的に正当なアクセスを悪用したり、サイバー犯罪者にアカウントを乗っ取られたりすることによって引き起こされるサイバーセキュリティーの脅威のことです。
内部脅威は、許可された活動と識別され、ウイルス対策ソフトウェアやファイアウォールなどの外部からの攻撃をブロックすることを目的としたセキュリティー・ソリューションからは見えないため、外部からの脅威よりも検知が難しい場合があります。
サイバーセキュリティーの専門家がAIを駆使して防御を強化するのと同じように、サイバー犯罪者もAIを使用して高度な攻撃を実行しています。
生成AIの詐欺行為では、詐欺師は生成AIを使用して偽のEメール、アプリケーション、その他のビジネス文書を作成し、人々を騙して機密データを共有させたり送金させたりします。
X-Force 脅威インテリジェンス・インデックスによると、詐欺師はオープンソースの生成AIツールを使って、わずか5分で説得力のあるフィッシング・メールを作成できます。比較として、詐欺師が同じメッセージを手動で作成するには16時間かかります。
ハッカーもまた、組織のAIツールを攻撃のベクトルとして利用しています。例えば、プロンプト・インジェクション攻撃では、脅威者は悪意のあるインプットを使って生成AIシステムを操作し、機密データを漏えいさせたり、誤った情報を拡散させたりします。
クリプトジャッキングは、ハッカーがエンドポイント・デバイスにアクセスし、そのコンピューティング・リソースを密かに使用して、ビットコイン、イーサネット、モネロなどの暗号通貨をマイニングすることで発生します。
セキュリティー・アナリストは、暗号通貨が導入された直後の2011年頃に、クリプトジャッキングをサイバー脅威と特定しました。IBM X-Force 脅威インテリジェンス・インデックスによると、クリプトジャッキングは現在、サイバー犯罪者が実行する分野のトップ3にランクインしています。
DDoS攻撃とは、通常はボットネットからのトラフィックによって、サーバー、Webサイト、またはネットワークを過負荷にしてクラッシュさせようとする試みです。ボットネットとは、サイバー犯罪者がマルウェアを使用して乗っ取り、リモート制御で操作する分散システムのネットワークです。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に、DDoS攻撃の世界的な量が急増しました。攻撃者がDDoS攻撃とランサムウェア攻撃を組み合わせるケースが増えていますが、単純に標的が身代金を支払わなければDDoS攻撃を開始すると脅すケースもあります。
世界中でサイバーセキュリティー・インシデントの量が増え続ける中、それらのインシデントの解決から洞察が得られているにもかかわらず、いくつかの誤解が根強く残っています。特に危険な俗説には、以下のようなものがあります。
強力なパスワードは保護の面で確かに違いを生みます。例えば、12文字のパスワードは6文字のパスワードよりも解読に62兆倍の時間がかかります。しかし、パスワードは、ソーシャル・エンジニアリングや、マルウェアのキーロギング、ダークウェブでの購入といった方法に加え、不満を抱いているインサイダーにお金を払ってパスワードを盗む方法など、他の方法でも比較的簡単に入手できてしまいます。
サイバー脅威の状況というのは、常に変化し続けています。毎年、新旧のアプリケーションやデバイスで、何千もの新しい脆弱性が報告されています。また、特に怠慢な従業員や請負業者が意図せずにデータ侵害を引き起こすことによるヒューマン・エラーの可能性も増え続けています。
サイバー犯罪者は常に新しい攻撃ベクトルを見つけています。AIテクノロジー、オペレーショナル・テクノロジー（OT）、モノのインターネット（IoT）デバイス、クラウド環境などの台頭により、ハッカーは問題を引き起こす新たな機会を得ることができています。
どの業界にもサイバーセキュリティー・リスクは存在し、例えば、ランサムウェア攻撃は、地方自治体、非営利団体、医療従事者など、これまで以上に多くの分野を標的にしています。サプライチェーンに対する攻撃、「.gov」 ウェブサイトや重要インフラも増加しています。
いいえ、攻撃します。Hiscox Cyber Readiness Reportによると、昨年、米国の中小企業のほぼ半数（41%）がサイバー攻撃を経験しました。 7
各組織のサイバーセキュリティー戦略はそれぞれ異なりますが、組織の多くは脆弱性を減らし、攻撃を防ぎ、進行中の攻撃を阻止するために、以下のツールや施策を使用しています。
セキュリティ意識向上トレーニングは、複数のログインでの同じ単純なパスワードの使用からソーシャル・メディアでの過剰共有まで、一見無害に見える行為が自分自身や組織の攻撃リスクをいかに増大させるかをユーザーが理解するのに役立ちます。
セキュリティ意識向上トレーニングは、しっかりと考え抜かれたデータ・セキュリティーポリシーと組み合わせることで、従業員が機密性の高い個人データや組織データを保護する助けとなり、同時に、フィッシングやマルウェア攻撃を認識して回避するのにも役立ちます。
暗号化やデータ損失防止（DLP）ソリューションなどのデータ・セキュリティー・ツールは、進行中のセキュリティー脅威を阻止したり、その影響を軽減したりするのに役立ちます。たとえば、DLPツールによってデータ盗難の試みを検出してブロックできる一方、暗号化によってハッカーが盗んだデータはハッカーにとって役に立たなくなります。
IDおよびアクセス管理（IAM）とは、ユーザーがリソースにアクセスする方法と、それらのリソースを使用して実行できる操作を制御するツールと戦略を指します。
IAMテクノロジーは、アカウント盗難からの保護に役立つテクノロジーです。たとえば、多要素認証では、ユーザーはログインするために複数の認証情報を提供する必要があります。つまり、脅威アクターはパスワードだけではアカウントに侵入することができなくなります。
同様に、適応型認証システムは、ユーザが危険な行動をしていることを検知した場合、続行を許可する前に追加の認証チャレンジを課すことができます。適応型認証は、システムに侵入したハッカーの横移動を制限するのに役立ちます。
ゼロトラスト・アーキテクチャーは、ユーザーとデバイス間、アプリケーションとデータ間のすべての接続要求を検証することで、厳格なアクセス制御を実施する方法の一つです。
攻撃対象領域管理（ASM）とは、組織の攻撃対象領域を構成するサイバーセキュリティーの脆弱性と潜在的な攻撃ベクトルを継続的に発見、分析、修復、監視することです。
サイバー防衛の他の規律とは異なり、ASMは防御側の視点ではなく、完全にハッカー側の視点から行われます。つまり、標的を特定し、悪意のある攻撃者が手にすることになる機会の程度に基づいてリスクを評価します。
分析およびAI駆動型のテクノロジーは、進行中の攻撃を特定して対応するのに役立ちます。このテクノロジーには、セキュリティー情報およびイベント管理（SIEM）、セキュリティー・オーケストレーション、自動化、レスポンス（SOAR）、エンドポイントの検知と対応（EDR）などがあります。通常、組織はこれらのテクノロジーを正式なインシデント対応計画の一部として使用します。
災害復旧機能は、サイバー攻撃が発生した場合に事業継続性を維持し、脅威を修復する上で重要な役割を果たします。例えば、遠隔地でホストされているバックアップにフェイルオーバーする機能により、企業はランサムウェア攻撃を受けた後に（場合によっては身代金を支払わずに）業務を再開できます。
サイバーセキュリティー・コンサルティングやクラウド、マネージド・セキュリティー・サービスでビジネスを変革し、リスクを管理しましょう。
ハイブリッドクラウド全体のデータを保護し、規制遵守を簡素化し、セキュリティポリシーとアクセス制御をリアルタイムで適用します。
AIを活用したソリューションで、セキュリティー・チームの俊敏性、精度、生産性を向上させます。
サイバー脅威に対抗するためのパートナー。クリティカル・セキュリティー脅威の特定、調査、対応を迅速化し改善するために設計された、新しいAI搭載機能「IBM Consulting Cybersecurity Assistant」を備えています。
IBMのサイバーセキュリティー・サービスは、アドバイザリー、統合、マネージド・セキュリティー・サービスに加え、攻撃および防御機能を提供します。弊社は、専門家からなるグローバルチームと独自のパートナー・テクノロジーを組み合わせて、リスクを管理するカスタマイズされたセキュリティ・プログラムを共創します。
