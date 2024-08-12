世界中でサイバーセキュリティー・インシデントの量が増え続ける中、それらのインシデントの解決から洞察が得られているにもかかわらず、いくつかの誤解が根強く残っています。特に危険な俗説には、以下のようなものがあります。

強力なパスワードだけでも十分な保護になる





強力なパスワードは保護の面で確かに違いを生みます。例えば、12文字のパスワードは6文字のパスワードよりも解読に62兆倍の時間がかかります。しかし、パスワードは、ソーシャル・エンジニアリングや、マルウェアのキーロギング、ダークウェブでの購入といった方法に加え、不満を抱いているインサイダーにお金を払ってパスワードを盗む方法など、他の方法でも比較的簡単に入手できてしまいます。

ほとんどのサイバーセキュリティー・リスクが既に把握されている



サイバー脅威の状況というのは、常に変化し続けています。毎年、新旧のアプリケーションやデバイスで、何千もの新しい脆弱性が報告されています。また、特に怠慢な従業員や請負業者が意図せずにデータ侵害を引き起こすことによるヒューマン・エラーの可能性も増え続けています。

すべてのサイバー攻撃ベクトルは封じ込められている



サイバー犯罪者は常に新しい攻撃ベクトルを見つけています。AIテクノロジー、オペレーショナル・テクノロジー（OT）、モノのインターネット（IoT）デバイス、クラウド環境などの台頭により、ハッカーは問題を引き起こす新たな機会を得ることができています。

私の業界は安全だから大丈夫



どの業界にもサイバーセキュリティー・リスクは存在し、例えば、ランサムウェア攻撃は、地方自治体、非営利団体、医療従事者など、これまで以上に多くの分野を標的にしています。サプライチェーンに対する攻撃、「.gov」 ウェブサイトや重要インフラも増加しています。

サイバー犯罪者は中小企業を攻撃しない



いいえ、攻撃します。Hiscox Cyber Readiness Reportによると、昨年、米国の中小企業のほぼ半数（41%）がサイバー攻撃を経験しました。 7