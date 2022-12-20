ほとんどの企業は、パッチ管理を継続的なライフサイクルとみなしています。 これは、ベンダーが新しいパッチを定期的にリリースしているためです。 さらに、IT環境の変化に伴い、企業のパッチ適用ニーズが今後変化する可能性もあります。

管理者とエンドユーザーがライフサイクルを通じて従うべきパッチ管理のベスト・プラクティスを概説するため、企業は文書化されたパッチ管理ポリシーを作成しています。



パッチ管理ライフサイクルは次の段階を経ます。



1. 資産管理



ITリソースをモニタリングするために、ITチームとセキュリティー・チームは、外部のアプリケーション、オペレーティング・システム、モバイル・デバイス、リモートおよびオンプレミスのエンドポイントなどのネットワーク資産のインベントリーを作成します。

ITチームは、従業員が使用できるハードウェアとソフトウェアのバージョンを指定することもできます。 このように資産を標準化することにより、ネットワーク上で管理すべき資産のタイプが統一化され、パッチ適用プロセスが簡素化されます。 また、従業員が安全でない、または老朽化した、あるいは互換性のないアプリケーションやデバイスを使用することを防ぐこともできます。

2. パッチ・モニタリング



ITチームとセキュリティー・チームが網羅的な資産インベントリーを入手することで、利用可能なパッチをモニタリングし、資産のパッチ・ステータスを追跡し、パッチが欠落している資産を特定することができます。



3. パッチの優先順位付け



特にセキュリティー・パッチに関しては、他のパッチよりも重要なパッチがあります。 米調査会社のGartner社によると、2021年には19,093件の新しい脆弱性が報告されましたが、サイバー犯罪者が悪用したのはそのうち1,554件にすぎません（ibm.com外部へのリンク）。



ITチームとセキュリティー・チームは、脅威インテリジェンスのフィードなどのリソースを使用して、システム内で最も重大な脆弱性を正確に特定できます。 これらの脆弱性に対するパッチは、それほど重要でないアップデートよりも優先されます。



ダウンタイムを削減するためのパッチ管理ポリシーでは、優先順位付けが重要になります。重要なパッチからリリースすることで、ITチームとセキュリティー・チームは ネットワークを保護しながら、リソースがパッチ適用のためにオフラインとなる時間を短縮できます。



4. パッチ・テスト



新しいパッチは問題を引き起こし、統合を解除し、修正したかった脆弱性に対処できないことがあります。しかも、例外的とはいえ、ハッカーがパッチを乗っ取ることすらあります。例えば、サイバー犯罪者は、Kaseya社のVSAプラットフォーム（ibm.com外部へのリンク）の脆弱性を悪用し 、正規のソフトウェア・アップデートを装ったランサムウェアを拡散しました。



パッチをインストールする前にテストすることで、ITチームとセキュリティー・チームは、ネットワーク全体に影響が及ぶ前にこれらの問題を検知して修正しようとしています。



5. パッチのデプロイメント



「パッチのデプロイメント」とは、パッチをいつ、どのようにデプロイするかということです。



パッチの適用プロセスは通常、従業員がほとんどまたはまったく働いていない時間に計画されます。 ベンダーのパッチ・リリースもパッチ適用スケジュールに影響を与える可能性があります。 例えば、マイクロソフトは通常、火曜日にパッチをリリースします。この日は、一部のITプロフェッショナルの間では「パッチ・チューズデー（パッチがリリースされる火曜日）」と呼ばれています。



ITチームとセキュリティー・チームは、ネットワーク全体に一度にパッチを適用するのではなく、資産ごとにパッチを適用する場合があります。 そうすることで、一部の従業員が作業を続けながら、他の従業員がパッチ適用のためにログオフすることができます。 グループごとにパッチを適用することは、問題がネットワーク全体に及ぶ前に問題を検知する最後のチャンスにもなります。



パッチのデプロイメントには、パッチ適用後に資産を監視し、予期しない問題を引き起こす変更を変更前の状態に戻す計画も含まれる場合があります。



6. パッチのドキュメント



パッチのコンプライアンスを確保するために、ITチームとセキュリティー・チームは、テスト結果、デプロイメントの結果、まだパッチが必要な資産など、パッチ適用プロセスを文書化する必要があります。 こうした記録により資産インベントリーが常に最新の状態に保たれ、監査の際にサイバーセキュリティー規制への準拠を証明できます。

