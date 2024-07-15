サイバーセキュリティー危機コミュニケーション：やるべきこと

危機コミュニケーション成功への道のりは、サイバーセキュリティー・インシデントが発生するかなり前から始まっています。サイバーセキュリティー危機コミュニケーションを全体的な災害復旧計画の一部として組み込む企業もあれば、独立した計画を立てている企業もあります。

Melanie Ensign氏は、セキュリティー、プライバシー、リスク・チームを対象とした多分野にわたるコミュニケーション・センター・オブ・エクセレンスであるDiscernible社の創設者兼CEO（最高経営責任者）です。Ensign氏は、多くの企業は問題が発生するまでセキュリティー対策を怠り、後に望ましくない環境下で、疑わしい点を有利に解釈しようとしていると指摘します。

「クライアントと仕事をするとき、『もし明日何か問題が発生したら、何と言いたいですか？このインシデントについて、現実にこうあってほしいと願い、言えるようになりたいと望むことは何ですか？』と尋ねることにしています」とEnsign氏は述べています。「そうすると、クライアントは企業としてどのように自社を見せたいか、どのような価値観や特徴を表現したいかを伝えてくれます。私たちは、ここで語られたことすべてを現実化すべく尽力します。なぜなら、私たちは現実で実現し得ないことを語れないからです。」

ここでは、危機の適切な管理に必要な基盤を構築するための3つの鍵をご紹介します。