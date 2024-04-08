OSINT（オシント）とは

第二次世界大戦にさかのぼれば、諜報機関では高度な訓練を受けたエージェントが、ラジオ放送や新聞、市場の変動などの一般公開（オープンソース）情報を監視してきました。今日、簡単にアクセスできるデータ・ソースの数と種類を考えれば、ほとんど誰でもオープンソースの情報収集に参加することができます。

OSINT研究者がデータ・ポイントを収集する公開ソースには、次のようなものがあります。

Google、DuckDuckGo、Yahoo、Bing、Yandexなどの インターネット検索エンジン

新聞、雑誌、ニュースサイトなどの 印刷物およびオンラインのニュース媒体

Facebook、X、Instagram、LinkedInなどの ソーシャル・メディア・アカウント

オンライン・フォーラム、ブログ、インターネット・リレー・チャット（IRC）

ダークウェブ は、検索エンジンによってインデックス化されないインターネットの暗号化された領域です。

電話番号、Eメール・アドレス、住所などの オンライン・ディレクトリー

出生、死亡、裁判書類、ビジネス・ファイルなどの 公文書

地方、州、連邦/国の官公庁・自治体が発行した会議の議事録、予算、スピーチ、プレスリリースなどの 官公庁・自治体の記録

論文、学位論文、ジャーナルなどの 学術研究

IPアドレス、API 、オープン・ポート、Webページのメタデータなどの技術データ

ただし、OSINTソースからのデータ収集を開始する前に、明確な目的を確立する必要があります。たとえば、OSINTを使用するセキュリティ専門家はます、明らかにしたいインサイト、望ましい結果をもたらす公開データはどれなのかを判断します。

公開情報を収集した後、それを処理して不要なデータや冗長なデータを除外する必要があります。その後、セキュリティー・チームは、精選したデータを分析し、実用的なインテリジェンス・レポートを作成できます。