UEBAは、企業が不審な行動を特定して情報漏えい対策（DLP）の取り組みを強化するのに役立ちます。UEBAは、これらの戦術的な用途以外にも、ユーザー・データとプライバシー保護に関する規制の順守を証明するなど、より戦略的な目的にも役立ちます。

戦術的なユースケース

悪意のあるインサイダー：社内ネットワークに正規のアクセス権、中には特権アクセス権を持ち、サイバー攻撃を企てようとする人々です。ログ・ファイルやイベント記録のようなデータだけでは、このような人々を常に見分けられるとは限りませんが、高度な分析によって特定できます。UEBAは、IPアドレスではなく特定ユーザーに関する洞察を提供するため、セキュリティー・ポリシーに違反しているユーザー個人を特定できます。

侵害されたインサイダー：攻撃者は、フィッシング詐欺やブルート・フォース・アタック、その他の手段を通して、許可されたユーザーやデバイスの資格情報を入手します。盗んだものとはいえ本物の資格情報を使用しているため、攻撃者は正規ユーザーのように見えるので、一般的なセキュリティー・ツールではこのような攻撃者を発見できない場合があります。これらの攻撃者が内部に侵入すると、横移動を行い、ネットワーク全体を移動して資格情報を手に入れ、特権レベルを引き上げてさらに機密性の高い資産に到達します。このような攻撃者が本物の資格情報を使用していたとしても、UEBAは彼らの異常な行動を特定できるため、攻撃の阻止に役立ちます。

侵害されたエンティティー：多くの組織、特に製造業者や病院では、IoTデバイスなどの接続デバイスを多数使用していますが、セキュリティー設定がほとんど、あるいはまったくされていない場合がよくあります。防御が不十分な場合、このようなエンティティーはハッカーにとって格好の標的となります。彼らはこのようなデバイスを乗っ取り、機密データのソースにアクセスしたり、オペレーションを中断させたり、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃を仕掛けたりする可能性があります。UEBAは、このようなエンティティーが侵害されたことを示す動作の特定の役立つため、脅威が拡大する前に対処できます。

データ窃盗：内部脅威と悪意のあるアクターは、侵害されたサーバー、コンピューター、その他のデバイスから、個人データや知的財産、ビジネス戦略に関する文書を盗もうとすることがよくあります。UEBAは、通常と異なるダウンロードやデータ・アクセスのパターンをセキュリティー・チームに警告することで、チームがデータ侵害をリアルタイムに検知できるよう支援します。

戦略的なユースケース

ゼロトラスト・セキュリティーの実施：ゼロトラスト・セキュリティー・アプローチとは、ネットワークの外部にいるか、すでに内部にいるかに関係なく、すべてのユーザーやエンティティーを決して信用せず継続的に検証する取り組みです。具体的には、ゼロトラストは、アプリケーションやデータへのアクセス権を付与される前に、すべてのユーザーとエンティティーを認証、認可、検証し、その後セッションを通じてアクセスを維持または拡張するために継続的に再認証、再認可、再検証することを必要とします。

ゼロトラスト・アーキテクチャーを効果的にするには、ネットワーク上のすべてのユーザー、デバイス、資産、エンティティーを最大限に可視化する必要があります。UEBAは、セキュリティー・アナリストに、どのデバイスがネットワークに接続しようとしているか、どのユーザーが権限を逸脱しようとしているかなど、すべてのエンドユーザーとエンティティーの活動を詳細かつリアルタイムに可視化します。

GDPR順守：欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）は、機密情報を保護するための厳格な要件を組織に課しています。GDPRの下では、企業は、どの個人データが、誰によって、どのように使用され、いつ削除されたかを追跡する必要があります。UEBAツールは、ユーザーの行動とユーザーがアクセスする機密データを監視することで、企業のGDRP順守を支援します。