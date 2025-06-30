ほとんどのアクセス管理システムでは、きめ細やかなアクセス・ポリシーによってユーザーのアクセス権限が管理されます。組織は、アクセス・ポリシーを設定するために複数の異なるアプローチを取ることができます。

一般的なアクセス制御フレームワークの1つは、ユーザーの権限が職務に基づいて決定されるロールベース・アクセス制御（RBAC）です。RBACは、ユーザーのアクセス権限を設定するプロセスを合理化し、ユーザーに必要以上の高い権限を付与するリスクを減らします。

例えば、システム管理者がネットワーク・ファイアウォールの権限を設定するとします。

営業担当員 は、そのユーザーの役割上必要がないため、まったくアクセスできないことが一般的です。





は、そのユーザーの役割上必要がないため、まったくアクセスできないことが一般的です。 ジュニアレベルのセキュリティー・アナリスト は、ファイアウォール構成を表示できても、変更することはできない場合があります。





は、ファイアウォール構成を表示できても、変更することはできない場合があります。 最高情報セキュリティー責任者（CISO） は完全な管理アクセス権を持ちます。



は完全な管理アクセス権を持ちます。 統合型のセキュリティ情報およびイベント管理システム（SIEM）のアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は、ファイアウォールのアクティビティ・ログを読み取ることができる場合があります。

組織は、RBACの代替として、またはRBACと併用して、他のアクセス制御フレームワークを使用できます。これらのフレームワークには、次のものが含まれます。

強制アクセス制御（MAC） は、クリアランス・レベルまたは信頼スコアに基づいて、一元的に定義されたポリシーをすべてのユーザーに適用します。





は、クリアランス・レベルまたは信頼スコアに基づいて、一元的に定義されたポリシーをすべてのユーザーに適用します。 任意アクセス制御（DAC） は、システムを使用すると、リソースの所有者はそれらのリソースに対して独自のアクセス制御ルールを設定できます。





は、システムを使用すると、リソースの所有者はそれらのリソースに対して独自のアクセス制御ルールを設定できます。 属性ベースのアクセス制御（ABAC）は、ユーザー、オブジェクト、アクションの属性を分析し、アクセスを許可するかどうかを判断します。これらの属性には、ユーザー名、リソースの種類、時刻などが含まれます。

ほとんどの組織のアクセス制御フレームワークは、最小特権の原則に従っています。ゼロトラスト・セキュリティー戦略によく関連付けられる最小特権の原則は、ユーザーがタスクを完了するために必要な最小限の権限のみを持つべきであるとするものです。将来のセキュリティーリスクを防ぐため、タスク完了後には権限を取り消す必要があります。