金融サービスにおける暗号化予測分析

MLは、金融取引の不正行為から投資結果に至るまで、さまざまな状況の予測モデルを作成するのに役立ちますが、多くの場合、規制やポリシーによって、組織が機密データを共有したりマイニングしたりすることが妨げられています。FHEでは、情報を公開することなくMLモデルを使用して暗号化されたデータをコンピューター処理できます。

ヘルスケアとライフサイエンスにおけるプライバシー

大規模臨床試験のワークロードをホスティングする上でクラウドは効率的であるにもかかわらず、プライバシーのリスクや医療規制により、病院がクラウドに移行することは現実的でない場合が少なくありません。FHEを使うことで、データ共有プロトコルの受け入れを改善し、臨床研究のサンプルサイズを増やし、実世界のデータからの学習を加速させることができます。

小売と消費者サービスにおける暗号化検索

テクノロジーによって、消費者がどのように情報を検索し、アクセスするかを大規模に追跡することが可能になりましたが、プライバシー権のために、組織がそのデータを収益化することは困難です。FHEによって、ユーザーの問い合わせを隠し、個人のプライバシーの権利を保護しながら、消費者の行動に関する知見を得ることが可能になります。