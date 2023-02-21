デジタル・フォレンジックとインシデント対応を別々に行うと、互いに干渉し合う可能性があります。インシデント対応者はネットワークから脅威を除去する際に、証拠を改ざんまたは破壊してしまう可能性があり、フォレンジック調査員は証拠探索によって脅威の解決を遅れらせてしまう可能性があります。これらのチーム間で情報交換が滞るような場合、全員の効率が本来より低下してしまいます。

DFIRは、これら2つの分野を1つのチームが実行する単一のプロセスに融合します。これにより、次の2つの重要な利点をもたらします。

フォレンジック・データの収集が、脅威の軽減と並行して行われます。DFIRプロセスでは、インシデント対応者がフォレンジック手法を使用してデジタル証拠を収集して保存し、脅威を封じ込めて根絶します。これにより、保管の連鎖が守られ、貴重な証拠がインシデント対応アクティビティーによって改ざんされたり破壊されたりすることがなくなります。

インシデント後レビューには、デジタル証拠の調査が含まれます 。DFIRは、セキュリティー・インシデントを深耕するためにデジタル証拠を使用します。DFIRチームは、収集した証拠を調査・分析し、事件の最初から最後まで再現します。DFIRのプロセスは、何が起きたか、どのように起きたか、被害の全容、そして今後同様の攻撃をどのように回避できるかを詳細に記した報告書で終了します。

結果として次のようなメリットが得られます。