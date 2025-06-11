詐欺師やサイバー犯罪者は、マルウェア、フィッシング、ソーシャル・エンジニアリング詐欺を使用して認証情報を取得し、悪意のある目的でアカウントを乗っ取ることにより、正当なユーザーをターゲットにするケースが増えています。IBM®データ侵害のコストに関する調査によると、盗難または侵害された認証情報は、データ侵害の最も一般的な攻撃ベクトルであり、侵害の16%を占めています。

行動的生体認証方式は、パスワードやセキュリティ・キーなどの従来の認証手段を超えて、IDセキュリティおよび不正アクセス検知システムにさらなるセキュリティ層を追加できます。

ハッカーはパスワードやUSBキーを盗み、ユーザーのアカウントを制御する可能性があります。しかし、行動的生体認証システムをすり抜けるには、ユーザーの行動を模倣する必要があるため、不審な行動を隠すことがはるかに困難になります。