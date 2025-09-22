ブルー・チーミングとは何か

強力なブルー・チームを設立し、組織の防御を監査したら、次はそれを実行に移します。ここで、レッド・チームつまり攻撃側のセキュリティー・チームがネットワーク・セキュリティーをテストします。レッド・チーム演習は、組織のシステム・セキュリティーを評価することを目的とする独立した倫理的ハッカーであるセキュリティー専門家のグループと定義できます。

レッド・チームは、セキュリティー・リスクを評価する方法として、組織内のシステムに対して実際の攻撃者の戦術、技術、手順（TTP）をシミュレートします。ペネトレーション・テストを実施することで、組織は、組織の人員とプロセスが組織の資産に対する攻撃にどのくらい適切に対処できるか、理解を深めることができます。レッド・チームのメンバーは、シミュレーション攻撃中にマルウェアをデプロイしてブルー・チームのセキュリティー防御をテストする場合もあれば、ブルー・チームのメンバーを誘導して情報を共有させる方法としてソーシャル・エンジニアリングを利用する場合もあります。

レッド・チームの主な目標は、気づかれないようにしてテスターにブルー・チームの防御を回避させることです。レッド・チームとブルー・チームは共生関係にあります。同じ目的に向かって取り組んでいますが、正反対のアプローチをとっているからです。双方が協力している場合は、たいていパープル・チームと呼ばれます。セキュリティーを向上させる新しいテクノロジーの登場したとき、ブルー・チームの仕事は常に最新情報を入手し、新しい情報があればレッド・チームと共有することです。

双方のチームがレッド/ブルー・チーム演習とテストを完了したら、次のステップでは結果を報告します。協力して計画を立て、組織を保護するうえで必要なセキュリティー・コントロールを実装します。

ブルー・チームのテストは、組織の脅威検知に計り知れない価値をもたらします。優れた対応機能を備えたセキュリティー・システムを構築し実行するうえで必要なスキル・セットを備えたブルー・チームを構築することが重要です。