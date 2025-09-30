モバイル業務は、従業員がホーム・オフィスで働く従来のリモートワークとは異なります。モバイルワーカーとは、特に1つの固定された場所で勤務をしない従業員を指します。これには、自宅とオフィスを行き来するハイブリッドワーカーや、勤務中に移動が必要なデスクレスワーカーも含まれます。出張看護師、店舗間を交代で勤務する小売店従業員、電気通信分野の技術者もすべてモバイルワーカーに含まれます。

前述のOMDIAの報告書によれば、モバイルワーカーは今日の労働力の大半を占めています。中央オフィスや店舗など、ひとつの場所に「固定」されている労働者は33％にすぎないのです。

新型コロナウイルス感染症パンデミック中に、多くの企業がモバイルワーカーを採用しました。学校の教師や銀行員など、従来の場所ベースの仕事をリモートワークに移行することで、組織は危機下でも事業体を維持することができたのです。

また、モバイルワーカーの成長は、より長期的な技術やビジネスの変化にも後押しされています。先進的なモバイル・デバイスにより従業員がどこからでも仕事ができるようになり、モバイルワーカーを導入した企業には次のようなメリットが生まれています。