フィールド・サービス管理（FSM）とは

保守技術者のリーダーは、人材プールの縮小、労働力の未熟さ、運用コストの増大、複雑な資産を管理するためのテクノロジーの不足、サービス・ニーズが拡大する中での人材の獲得と維持など、多くの課題に直面しています。

これらの課題に対処する上で鍵となるのが、特定のタスクを自動化して従業員の負担を軽減し、知識の伝達を向上させ、現場の技術者をサポートする機能を提供できるソフトウェアを採用することです。

モバイル・サービス技術者は、スケジュールの競合、重要なデータの取得能力、作業内容に関する誤解、現場との往復の必要性といった課題に直面しています。これらの課題を克服するには、より多くのメイン・システムのCMMS機能をスマートフォンやタブレットで利用できるようにする必要があります。

資産保守履歴の改訂

詳細な技術仕様とGIS位置データへのアクセス

作業指示情報の確認

請求の処理

リアルタイムのコミュニケーション

最後に、多くの企業は長い間、複数の異なるソリューションを導入してきました。それらは今、連動して使用することができません。フィールド・サービス管理をスムーズに行うには、フィールドチームが使いやすく、企業のリソースを全社的に可視化するダッシュボードを提供する、コヒーシブな統合されたエンド・ツー・エンドのソリューションが不可欠です。