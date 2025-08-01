Maximoによる環境衛生と安全 - IBM Maximo Application Suite

コネクテッドHSEと作業管理で安全を最優先する
分散されたシステム、事後対応型の安全対策、手動プロセスによって、組織はリスク、非効率性、コンプライアンス違反にさらされることになります。規制がますます複雑化し、安全で効率的なオペレーションに対する期待が高まる中、部門間連携が不足したHSEプログラムを使い続けると、組織は脆弱なままとなり、対応に遅れが出ることになります。
IBM Maximo HSEは、健康、安全、および環境のプロセスを、中核業務および作業管理と統合します。インシデント・レポートや排出管理からリスクアセスメントやコンプライアンス追跡まで、企業全体のHSEを管理するためのインテリジェントで統合的なアプローチを提供します。
HSEプロセスは作業管理と完全に統合されており、作業の計画と実行のあらゆる段階で安全性が考慮されています。
相互接続されたアプリケーションにより、ユーザーは単一のインターフェースから複数のアクティビティーを開始でき、情報への迅速なアクセスや即座のアクションが可能になります。
IBM® Maximo HSEは、ハイブリッドクラウドの柔軟性とモバイル・ツールの組み合わせにより、シームレスでリアルタイムな安全管理を実現します。これはIBMの生成AIであるwatsonxによりサポートされています。
KPI、トレンド、洞察は、カスタマイズ可能で即時に使用できるダッシュボードから入手でき、より迅速でスマートな意思決定と効率の向上を可能になります。
許可、認証、安全な作業の実施を合理化
IBM Maximo HSEは、作業許可、認証、リスクアセスメントを簡素化し、コンプライアンスに準拠した安全な運用を確保します。作業指示とインシデントを関連付け、ロックアウトまたはタグアウトをサポートし、適格な担当者のみが高リスクの作業を実行できるようにトレーニングを追跡することで、従業員とプロセスを保護します。
安全で、効率的で、文書化されたオペレーションを確保
シフトの引き継ぎ、オペレーター・ラウンド、生産損失報告のためのツールにより、安全で一貫性のあるオペレーションをサポートします。リンクされた手順とオペレーター・ログにより、チームは完全な可視性を得ることができ、問題を早期に特定し、すべてのシフトにおいてスムーズでコンプライアンスに準拠したオペレーションを維持できます。
職場とプロセスの安全を積極的に管理
エンドツーエンドの追跡、調査、是正措置により、チームはインシデント、危険、リスクを管理できるようになります。危険の特定からバイパス制御まで、説明責任と継続的な改善を促進し、より安全でコンプライアンスに準拠した職場環境を実現します。
監査に備え、外部規制に準拠
IBM Maximo HSEは、堅牢なコンプライアンス・ツールセットによって、組織が監査に対応し、規制要件に準拠できるように支援します。コンプライアンス・データを業務、資産、安全の記録に関連付けることで、監査、調査、規制の追跡を合理化します。排出管理機能により、追跡と是正措置のための組み込みダッシュボードによって、継続的と一時的の両方の排出を監視できます。
自信を持って変化を管理
Maximo HSEの変更管理（MOC）プロセスは、開始、レビュー、承認から認可、終了まで、運用およびエンジニアリングの変更といったライフサイクル全体を管理します。ユーザーは、MOCアプリケーション内で直接MOCリクエストを開始したり、変更を行ったりして、複数の設備、場所、構成項目を関連付けることができます。
高度なスキルを持つ、コンプライアンスに準拠した労働力の構築
スキル、資格、トレーニングを1か所で管理し、適格な人員のみがクリティカルなタスクを実行するようにします。コースの進捗を追跡し、スキルを検証し、学んだレッスンを収集することで、知識のギャップを埋め、コンプライアンスを強化し、より安全なオペレーションを支援します。
ビジネス・オペレーションは成長を促進しますが、同時に排出物も生み出すため、効果的な排出物管理は課題であると同時にコンプライアンス要件でもあります。IBM Maximo Emissions Managementは、継続的および一時的な排出をほぼリアルタイムで捕捉するのに役立ちます。また、IBM Envizi ESG Suiteは、スコープ 1、2、3のGHG排出量の計算・追跡・報告をサポートし、運用効率と環境への責任を両立させます。