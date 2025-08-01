Maximoによる環境衛生と安全 - IBM Maximo Application Suite

分散されたシステム、事後対応型の安全対策、手動プロセスによって、組織はリスク、非効率性、コンプライアンス違反にさらされることになります。規制がますます複雑化し、安全で効率的なオペレーションに対する期待が高まる中、部門間連携が不足したHSEプログラムを使い続けると、組織は脆弱なままとなり、対応に遅れが出ることになります。

IBM Maximo HSEは、健康、安全、および環境のプロセスを、中核業務および作業管理と統合します。インシデント・レポートや排出管理からリスクアセスメントやコンプライアンス追跡まで、企業全体のHSEを管理するためのインテリジェントで統合的なアプローチを提供します。