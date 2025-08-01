Maximoヘルス、安全、環境（HSE）ソフトウェア

コネクテッドHSEと作業管理で安全を最優先する

Maximoによる環境衛生と安全 - IBM Maximo Application Suite

安全第一

分散されたシステム、事後対応型の安全対策、手動プロセスによって、組織はリスク、非効率性、コンプライアンス違反にさらされることになります。規制がますます複雑化し、安全で効率的なオペレーションに対する期待が高まる中、部門間連携が不足したHSEプログラムを使い続けると、組織は脆弱なままとなり、対応に遅れが出ることになります。

IBM Maximo HSEは、健康、安全、および環境のプロセスを、中核業務および作業管理と統合します。インシデント・レポートや排出管理からリスクアセスメントやコンプライアンス追跡まで、企業全体のHSEを管理するためのインテリジェントで統合的なアプローチを提供します。
統合HSEと作業管理

HSEプロセスは作業管理と完全に統合されており、作業の計画と実行のあらゆる段階で安全性が考慮されています。

相互接続された機能

相互接続されたアプリケーションにより、ユーザーは単一のインターフェースから複数のアクティビティーを開始でき、情報への迅速なアクセスや即座のアクションが可能になります。
よりスマートでスケーラブル

IBM® Maximo HSEは、ハイブリッドクラウドの柔軟性とモバイル・ツールの組み合わせにより、シームレスでリアルタイムな安全管理を実現します。これはIBMの生成AIであるwatsonxによりサポートされています。
パーソナライズされたダッシュボード

KPI、トレンド、洞察は、カスタマイズ可能で即時に使用できるダッシュボードから入手でき、より迅速でスマートな意思決定と効率の向上を可能になります。
IBM Maximo Emissions Management クリックして動画を再生（1分57秒）

機能

許可と認証 運用管理 安全性を管理する コンプライアンス 変更管理 コンピテンシーの管理

排出量管理

ビジネス・オペレーションは成長を促進しますが、同時に排出物も生み出すため、効果的な排出物管理は課題であると同時にコンプライアンス要件でもあります。IBM Maximo Emissions Managementは、継続的および一時的な排出をほぼリアルタイムで捕捉するのに役立ちます。また、IBM Envizi ESG Suiteは、スコープ 1、2、3のGHG排出量の計算・追跡・報告をサポートし、運用効率と環境への責任を両立させます。

お客様事例

工場の外観
The Hub Power Company Limited社がMOCの承認時間を60%削減し、安全性インシデントの調査を20%削減した方法をご覧ください。 お客様事例を見る
