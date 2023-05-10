脅威アクターは大規模な組織をターゲットにすることがよくあります。大規模な組織はより多くの資金とより機密データを持っているため、より大きな潜在的な利益をもたらします。

しかし、近年では、セキュリティー・システムが比較的弱いため、中小企業（SMB）も脅威アクターのターゲットとなることが多くなっています。実際、FBIは最近、中小企業に対するサイバー犯罪の増加率を懸念しており、2021年だけで、中小企業はサイバー攻撃によって69億米ドルの損失を被ったとされています。これは前年比64%の増加です。 （ibm.com外部へのリンク）

同様に、攻撃者は少額の金額で個人や世帯をターゲットにすることが増えています。たとえば、ホーム・ネットワークやコンピューター・システムに侵入して、個人識別情報、パスワード、その他の潜在的に貴重な機密データを盗む可能性があります。実際、現在の推計では、コンピューターを持つアメリカの家庭の3軒に1軒が、何らかのマルウェアに感染しているとされています （ibm.com外部へのリンク）。

脅威アクターはターゲットを選びません。彼らは最もやりがいのある、または意味のあるターゲットを狙う傾向がありますが、サイバーセキュリティーの弱点をどこで見つけたとしてもそれを利用するため、脅威の状況はますます複雑になり、対応コストが増加します。