ゼロトラスト・アプローチが重要である理由は、従来のネットワーク・セキュリティー・モデルでは、もはや十分ではないためです。ゼロトラスト戦略は、現在ほとんどの組織が使用している、複雑で高度に分散されたネットワーク向けに設計されています。

多くの企業は、長年にわたって、ファイアウォールやその他のセキュリティー・コントロールを活用して、ネットワークの境界を保護することに重点を置いてきました。ネットワーク境界内のユーザーは信頼できると見なして、アプリケーションやデータ、リソースへの自由なアクセスが許可されていました。

デジタル・トランスフォーメーションにより、ネットワークの境界という従来の概念がなくなりました。今では、企業のネットワークは、オンプレミスの場所やネットワーク・セグメントを超えて拡大しています。今日のエンタープライズ・エコシステムには、クラウド環境、モバイル・サービス、データセンター、IoTデバイス、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）アプリ、そして従業員、ベンダー、ビジネス・パートナー向けのリモートアクセスが含まれています。

攻撃対象領域が拡大すると、企業はデータ侵害、ランサムウェア、内部脅威、その他のサイバー攻撃に対して、どんどん脆弱になります。ネットワーク境界はもはや明確で途切れることのない線ではなく、境界ベースの防御ではすべてのギャップを埋めることはできません。さらに、ネットワークにアクセスした脅威アクターは、暗黙の信頼を利用して横移動を行い、重要なリソースを見つけて攻撃することができます。

2010年に、Forrester Research社のアナリスト、John Kindervag氏が、厳格なアクセス制御を通じて企業リソースを保護するためのフレームワークとして「ゼロトラスト」の概念を提唱しました。ゼロトラストでは、ネットワーク境界から焦点を移して、個々のリソースの周囲にセキュリティー・コントロールを設けます。

すべてのエンドポイント、ユーザー、接続リクエストを潜在的な脅威とみなします。ユーザーは、境界を超える際に自由に行動させてもらず、新しいリソースに接続するたびに認証および許可される必要があります。この継続的な検証により、正当なユーザーのみが重要なネットワーク資産にアクセスできるようになります。