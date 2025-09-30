NISTサイバーセキュリティー・フレームワークとは

NISTサイバーセキュリティー・フレームワークには、機能、カテゴリー、サブカテゴリー、および参考文献が含まれています。

機能は、ベスト・プラクティスのセキュリティー・プロトコルの一般的な概要を示します。 機能は、手続き的なステップを意図したものではなく、「ダイナミックなサイバーセキュリティー・リスクに対応する運用文化を形成するために、同時かつ継続的に」実行されるべきものです。 カテゴリーとサブカテゴリーは、組織内の特定の部門やプロセスに対して、より具体的なアクション・プランを提供します。

NISTの機能とカテゴリーの例は以下の通りです。

識別： サイバー攻撃から守るために、サイバーセキュリティー・チームは、組織の最も重要な資産やリソースは何かを徹底的に理解する必要があります。 識別機能には、資産管理、ビジネス環境、ガバナンス、リスク・アセスメント、リスク管理戦略、サプライチェーン・リスク管理などのカテゴリーが含まれます。





防御： 防御機能は、適切な保護対策を開発、実装し、 重要なインフラストラクチャーを防御するための技術的・物理的セキュリティー制御の大部分をカバーします。 これらのカテゴリーには、ID管理とアクセス制御、意識向上とトレーニング、データ・セキュリティー、情報保護プロセスと手順、保守、保護技術があります。





検知： 検知機能は、サイバー攻撃に対して組織に警告する対策を実装します。 検知のカテゴリーには、異常とイベント、セキュリティーの継続的な監視、検知プロセスなどがあります。





対応： 対応機能のカテゴリーでは、サイバー攻撃やその他のサイバーセキュリティー・イベントに対して適切な応答を確実に行えるようにします。 具体的なカテゴリーとしては、対応計画の作成、コミュニケーション、分析、低減、改善があります。





復旧： 復旧活動では、サイバー・レジリエンス計画を実装し、サイバー攻撃、セキュリティー侵害、または他のサイバーセキュリティー・イベントが発生した場合に事業継続を確保します。 復旧機能は、復旧計画の改善およびコミュニケーションです。

NIST CSFの参考文献には、他のフレームワークの機能、カテゴリー、サブカテゴリー、および特定のセキュリティー対策との間に直接的な相関関係が示されています。 これらのフレームワークには、Center for Internet Security (CIS) Controls®、COBIT 5、International Society of Automation (ISA) 62443-2-1:2009、ISA 62443-3-3:2013、International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission 27001:2013、およびNIST SP 800-53 Rev. 4があります。

NIST CSFは、物理的なデバイスやシステムのインベントリーの方法や、ソフトウェア・プラットフォームやアプリケーションのインベントリーの方法については述べておらず、単に完了すべきタスクのチェックリストを提供しているだけです。 インベントリーを行う方法は、組織が独自に選択することができます。 組織がさらなるガイダンスを必要とする場合は、他の補完的な標準における関連統制の参考文献を参照することができます。 CSFには、組織のサイバーセキュリティー・リスク管理のニーズに最も適したツールを選択する自由があります。