デジタル・フットプリントとは

ほぼすべてのオンライン活動が痕跡を残します。ソーシャル・メディアの公開投稿など、明らかな痕跡もあります。また、Webサイトが訪問者を追跡するために使用するcookieのように、捉えにくいものもあります。個人や企業が残したすべてのフットプリントは、総合されて、デジタル・フットプリントを形成します。

インターネット・ユーザーにも組織にもデジタル・フットプリントはありますが、重要な違いがあります。個人のフットプリントは、直接的および間接的に共有される個人データで構成されます。これには、オンライン・アカウントの活動、閲覧履歴、データ・ブローカーがバックグラウンドで収集する詳細情報などがあります。

組織のフットプリントはより複雑です。これは、インターネットに接続されているすべてのパブリック資産とプライベート資産、コンテンツ、活動を含む、会社のオンライン・プレゼンス全体で構成されます。公式Webサイト、インターネットに接続されたデバイス、機密データベースはすべて、企業のフットプリントの一部です。企業アカウントから電子メールを送信するといった従業員の行動でさえ、企業のフットプリントを増やすことになります。

この記事では、組織のフットプリントに焦点を当てます。クラウド・ブームやリモートワークなどのトレンドに後押しされ、組織のフットプリントは、拡大し、分散化しています。この成長にはリスクが伴います。デジタル・フットプリント内にあるすべてのアプリ、デバイス、ユーザーが、サイバー犯罪者の標的になります。ハッカーは脆弱性を悪用したり、アカウントを乗っ取ったり、ユーザーをだまして企業ネットワークに侵入したりすることができます。これに対応するため、サイバーセキュリティー・チームは、企業のフットプリントの可視化と制御を強化するツールを採用しています。