ほとんどのセキュリティー・チームは情報の断片化に直面しており、それがセキュリティー運用の盲点につながる恐れがあります。そして、盲点が存在すると、セキュリティーの脅威を特定し、防御し、迅速に対応するチームの能力が損なわれます。

今日の危険には、ソフトウェアの変異、持続的標的型攻撃（APT）、インサイダー脅威、クラウドベースのコンピューティングサービスに関する脆弱性などがあり、ウイルス対策ソフトウェアでは対策ができないほどになっています。保護されたITインフラストラクチャーとリモート・ワーカーの境界がなくなりつつあるため、企業は常に新たな複雑なリスクとセキュリティーの脅威に直面しています。

この進化する脅威の状況とクラウドへの移行を背景に、セキュリティーの専門家はセキュリティー侵害が発生し今後も再発するという前提で取り組んでいます。

自動化によって強化され、AIによって情報を提供するサイバー脅威管理システムは、サイバー犯罪者による今日の高度な攻撃に対抗するのに役立ちます。セキュリティー部門が成功するために必要な可視性を提供できます。セキュリティー・データを統合することで、セキュリティー部門は、数千あるエンドポイント上のネットワーク全体やクラウド間のリスク、脆弱性のあるデータを特定できるようになります。

組織内部からの脅威は、サイバーセキュリティーの領域では特に危険です。また、組織にとって、内部関係者による攻撃は外部からの脅威よりもコストが嵩みます。内部脅威とは、内部脅威を軽減する方法をご紹介します。