事業継続計画がない企業は、多くのインシデントに対して脆弱なままになります。2020年に新型コロナウイルスの感染拡大が発生したとき、世界の51％の企業は事業継続計画を用意していませんでした。1

こうした事業継続管理（BCM）の欠如は、大きなコスト高につながります。例えば、IBMのデータ侵害のコストに関する調査によると、2023年にデータ侵害でかかった平均コストは445万米ドルでした。 2このような多額の被害が出ると、企業は経営を立て直すのが困難になる場合があります。実際、こうした被害を受けた40％以上の企業は、事業を再開することはできないでしょう。3事業継続計画への投資は、脅威が発生する前から復旧戦略が策定されているため、長期的には節約につながります。