高度で継続的な脅威とは

国家が支援するサイバー犯罪者チームは、他国の機密情報や大規模な組織の知的財産にアクセスするためにAPT攻撃を実行することがよくあります。これらの脅威アクターは、最初は従来のソーシャル・エンジニアリング手法を使用する場合もありますが、高度なツールや方法をカスタマイズして特定の組織固有の脆弱性を悪用することで知られています。APT攻撃が成功すると、数カ月、場合によっては数年続くことがあります。