対称暗号化は高速ですが、多くの場合、非対称暗号化の方が実用的で安全です。実際には、両方の種類の暗号システムが一緒に使用されることがよくあります。たとえば、ユーザーは対称システムを使用して長いメッセージを暗号化し、非対称システムを使用して秘密キーを共有することを選択できます。非対称システムは低速になりますが、対称鍵は完全なメッセージよりも短く、復号化が高速になる可能性があります。

しかし、どちらのタイプのシステムも、悪意のある盗聴者が送信中の安全なデータを傍受する、いわゆる中間者攻撃（MitM）に対して脆弱である可能性があります。

このような攻撃では、ハッカーや悪意のある人物が公開鍵を傍受し、独自の秘密鍵を作成し、本物の公開鍵を侵害された公開鍵に置き換える可能性があります。ハッカーは、侵害された非対称システムを介して当事者間で送信される暗号化されたメッセージを傍受し、メッセージを復号化し、内容を読み取り、再度暗号化して、侵害されたメッセージとともに転送する可能性があります。ユーザーにとって影響は同じであり、有効な攻撃は検出されません。

この種の攻撃を防ぐために、公開鍵基盤 (PKI) はデジタル証明書 (PKI 証明書、公開鍵証明書、X.509 証明書とも呼ばれます) を使用して、秘密鍵と対応する公開鍵を所有する人、デバイス、および/またはアプリケーションの身元を確認します。PKIは、暗号鍵の認証済み所有権を効果的に割り当てるためのフレームワークを提供します。これにより、非対称暗号システムを介して情報が送信される際、検証済みかつ意図された受信者のみがそれを復号できることが保証されます。