E2EEの最も一般的な用途は、モバイル・サービスやオンライン・メッセージング・サービスでの安全な通信のための使用です。これらのメッセンジャー・アプリは、E2EEを使用して、サービス・プロバイダーではなく送信者と受信者のみがメッセージを読み取ることができるようにします。

AppleのiMessageは、E2EEを使用してiPhoneと他のAppleデバイスの間で送信されるメッセージを保護し、送受信者以外の誰も（Appleを含む）がメッセージを読むことができないようにしています。

Androidの状況はより多様です。Android自体は、すべてのメッセージング・アプリにE2EEを適用せず、個々のアプリ開発者の裁量に任せています。ただし、Google Playストアの多くのメッセージング・アプリはE2EEを提供しています。

たとえば、Meta社が所有するWhatsAppは、すべてのメッセージと通話にE2EEを採用しており、サービス・プロバイダーでさえも通信内容にアクセスできないようにしています。Signalは、プライバシーとセキュリティーを重視していることで知られており、メッセージ、電話、ビデオ・チャットを含むすべての通信にデフォルトでE2EEを提供しています。

Eメール・システムもエンドツーエンド暗号化を使用できますが、多くの場合、Prety Good Privacy（PGP）暗号化の構成が必要になります。PGPは、メッセージの内容を保護し、送信者を認証して改ざんを防ぐデータ暗号化および復号化プログラムです。

Proton Mailなどの一部のEメール・サービスにはPGPのサポートが組み込まれており、ユーザーのプロセスが簡素化されています。Tutaなどの他のサービスは、独自のエンドツーエンド暗号化方式を提供しています。