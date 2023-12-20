この第1フェーズでは、倫理的ハッカーが主要な利害関係者と、テストの目的全体と、組織が特定した脆弱性について話し合います。ペン・テストを行う前に、脆弱性評価を行う必要があります。

そこから、ペネトレーション・テストの実施者や利害関係者がテストを実行するかどうか、そして使用する予定の成功指標を決定します。テスターは、ポートスキャンやネットワークマッピング（nmap）など、いくつかの異なるツールや手法を使用して偽の攻撃を実行します。

一般的に使用されるテスト・パースペクティブは、3種類あります。組織に応じて、これらを個別に使用することも、ここに、または組み合わせて使用することもできます。

ブラックボックス・テスト： 「ブラックボックス」テストでは、ネットワークに関する内部知識が不足している平均的なハッカーのアプローチをシミュレートします。このタイプのテストは、ネットワーク内の外向きの脆弱性を使用することが目的であるため、外部ペン・テストになります。

グレーボックス・テスト：この種類のネットワーク・ペネトレーション・テストは、内部にさらに焦点を当てており、内部システムにアクセスできるハッカーを模倣することを目的としています。同時に、外部ハッカーの一部の側面を維持しています。グレーボックス・テストは、悪意のある方法で使用されている昇格された特権を持っている可能性のある組織内の悪意のある行為者を対象としています。

ホワイトボックス・テスト：最後に、ホワイトボックス・テストは、3つのセキュリティー・テストの種類の中で最も侵入型です。このテストは、ITスペシャリストまたは組織のソースコードとシステムに関するすべての考えられるデータにアクセスできる人物を模倣するために実行されます。このテストは通常、ITアーキテクチャーの整合性をテストするために最後に実行されます。さらに、ターゲット・システムへのハッカーやサイバー攻撃の可能性を確実に阻止します。