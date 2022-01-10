EDRは、高度な分析と機械学習アルゴリズムを使用して、既知の脅威や疑わしいアクティビティーを示すパターンをリアルタイムで特定します。

一般に、EDRは2種類の指標を探します。1つは潜在的な攻撃または侵害と一致するアクションまたはイベントである侵害指標（IOC）で、もう1つは既知のサイバー脅威またはサイバー犯罪者に関連するアクションまたはイベントである攻撃指標（IOA）です。



これらの指標を識別するために、EDRは独自のエンドポイント・データを脅威インテリジェンス・サービスのデータとリアルタイムで相関させ、使用される戦術や悪用されるエンドポイントまたはITインフラの脆弱性など、新しい最近のサイバー脅威に関する最新情報を継続的に提供します。脅威インテリジェンス・サービスには、独自のもの（EDRプロバイダーによって運営される）やサードパーティーのもの、またはコミュニティー・ベースのものがあります。さらに、多くのEDRソリューションは、データをMitre ATT&CKにマッピングしています。これは、ハッカーのサイバー脅威の戦術とテクニックに関する、自由にアクセスできるグローバルな知識ベースで、米国政府もこれに寄与しています。



EDR分析とアルゴリズムは、リアルタイム・データを履歴データや確立されたベースラインと比較して、疑わしいアクティビティー、異常なエンドユーザー・アクティビティーおよびサイバーセキュリティー・インシデントや脅威を示す可能性のあるものを特定する独自の調査を行うこともできます。また、「シグナル」、つまり正当な脅威を誤検知の「ノイズ」から分離することができるため、セキュリティー・アナリストは重要なインシデントに集中できます。



多くの企業は、エンドポイントばかりではなく、アプリケーションやデータベース、Webブラウザー、ネットワーク・ハードウェアなど、ITインフラのすべてのレイヤーにわたるセキュリティー関連の情報を収集するSIEM（セキュリティー情報およびイベント管理）ソリューションとEDRを統合しています。SIEMデータは、脅威を特定し、優先順位を付け、調査し、修復するための追加的なコンテキストでEDR分析を強化することができます。



EDRは、ソリューションのユーザー・インターフェイス（UI）としても機能する中央管理コンソールに重要なデータと分析結果を要約します。セキュリティー・チームのメンバーはコンソールから企業全体のあらゆるエンドポイントとエンドポイント・セキュリティー問題を完全に把握し、あらゆるエンドポイントに関わる調査や脅威への対応、修復を開始できます。