サイバー攻撃とは、コンピューター・システムやそのユーザーに損害を与えようとする意図的な取り組みであり、ハッキングとは、認可されていない手段を通じてシステムにアクセスしたりシステムをコントロールしたりする行為のことです。主な違いは、サイバー攻撃は常にターゲットに損害を与えるものですが、ハッキングには良いもの、悪いもの、または中立的なものがあることです。

悪意のあるアクターは、ハッキング技術を使用してサイバー攻撃を開始することができ、実際にこの技術を使用して攻撃することが頻繁にあります。たとえば、システムの脆弱性を悪用してネットワークに侵入してランサムウェアを仕掛けることなどです。

一方、倫理的なハッカーはハッキング技術を使用して組織の防御強化を支援します。これは基本的にサイバー攻撃とは逆のものです。

もう1つの重要な違いは、ハッキングというのが必ずしも違法ではないことです。ハッカーがシステムの所有者、またはシステムの所有者から許可を得ている場合、そのハッキング行為は合法です。

対照的に、サイバー攻撃は標的の同意がなく、積極的に危害を及ぼすことを目的としているため、ほぼ常に違法とみなされます。