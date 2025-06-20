公開鍵暗号化とは、数学的にリンクされた鍵のペア（1つの公開鍵と1つの秘密鍵）を使用して、データを暗号化および復号化する暗号化システムの一種です。「鍵」は、暗号化された情報をロックまたはロック解除するためのパスワード的な役割を果たす一意のデータ文字列です。これによってユーザーやシステムは機密情報を安全に交換できます。

非対称暗号化または公開鍵暗号化とも呼ばれるこのセキュリティー手法は、1つの共有鍵ではなく、異なる2つの鍵を使用するという点で、対称暗号化とは根本的に異なります。

Advanced Encryption Standard（AES）のような対称システムでは、双方の当事者が同じ秘密鍵を使用して（一時鍵を共有して）データの暗号化と復号化を行います。この手法では、事前に鍵を安全に交換する必要があります。公開鍵暗号化は、公開鍵を暗号化に、秘密鍵を復号化に使用することで、この課題を回避します。それは郵便受けのようなもので、誰でもそこに郵便物を入れることはできますが、鍵を開けることができるのは所有者だけです。

この分離により、信頼できないネットワーク経由でも安全な通信ができるようになります。また、デジタル署名、認証、否認防止（作成者であることの否定できない証明）などの追加機能もサポートしています。

実際にはこの2つのセキュリティー手法は、たいてい組み合わせて使用されます。公開鍵暗号化により共有秘密鍵が確保され、その共有秘密鍵を使用して実データの高速な対称暗号化が行われます。