JSON Web トークンの最初のドラフトはすでに 10 年以上前のものになります (2010 年 12 月)。初期ドラフトでは、「 JSON Web Token（JWT）は、二者間で転送されるクレームをエンコードできるトークン形式を定義します。JWT内のクレームは、デジタル署名されたJSONオブジェクトとしてエンコードされます。」と述べられています。

最新版のIETF RFC 7519では、次のように拡張されました。「 JSON Web トークン（JWT）は、2者間で転送されるクレームを表すための、コンパクトでURLセーフな手段です。JWT内のクレームは、JSON Web Signature（JWS）構造のペイロードとして、またはJSON Web Encryption（JWE）構造のプレーンテキストとして使用されるJSONオブジェクトとしてエンコードされ、クレームにデジタル署名を施したり、メッセージ認証コード（MAC）や暗号化によって整合性を保護したりできます。」

新しい説明では、JWT (多くの場合「ジョット」と発音されます) の 2 つの表現、つまりJSON Web Signature(JWS) またはJSON Web Encryption(JWE) 構造が示唆されています。JWS はRFC 7515で定義され、JWE はRFC 7516で定義されています。さらに関連する JSON ベースのセキュリティ標準もいくつかあり、すべてJOSE: JSON Object Signing and Encryptionと呼ばれるワークグループによって定義されています。

OAuth 2.0 は認証の業界標準です。詳細には立ち入りませんが、アクセストークンとリフレッシュトークンと呼ばれるものを含む、承認フローとコア概念を提供します。JWTは必須ではありませんが、最近では一般的に使用されています。前述したように、OAuthは認証に焦点を当てており、識別の処理にも悪用されることがありました。OpenID Connect は、パズルの欠けているピースを追加し、ID またはID トークンを導入します。ID トークンは JWT として表されます。