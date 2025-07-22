脅威の検知と対応（TDR）とは

検知と対応は静的なものではなく、進化します。急速に変化していく脅威に対応するため、「高度な脅威検知と対応」と呼ばれるアプローチが登場しました。これには一般に、AI、行動分析、クロスドメイン相関、自動対応が組み込まれています。目標は、脅威をより迅速に検知するだけでなく、敵対者を出し抜くことです。

高度なストラテジーにより、精度が向上し、セキュリティー・オペレーション・チームは新たな脅威に適応して、機密データを保護し、全体的な体制を強化できるようになります。コア・テクノロジーを導入することで、組織は次のようなアプローチを通じて検知と対応能力を強化できます。

AI搭載の検知：AI搭載の検知は、機械学習（ML）を活用して、高度な攻撃を示唆する可能性のある微妙なパターン、異常、外れ値を特定します。これらのツールは新しいデータに出会うごとに進化して、新たな脅威やゼロデイ・エクスプロイトをより迅速に認識できるようになります。

データ相関関係：データ相関は、エンドポイント、ネットワーク、ID、クラウド・テレメトリーからの洞察を統合します。複数のシグナルを相関させることで、複雑な多段階の攻撃を明らかにし、完全な攻撃コンテキストを提供することで誤検出を減らすことができます。

フィードバック・ループと反復チューニング：フィードバック・ループは、アナリストのインプットとインシデントの結果をキャプチャーし、検知しきい値を調整し、対応プレイブックを改善します。反復チューニングでは、モデル、しきい値、またはルールを体系的に調整して、誤検出を減らし、高度な脅威パターンに対応します。

効果的な脅威の検知と対応プロセスには、アクティブな脅威を阻止するための自動アクションが含まれます。ただし、高い効果性を誇るチームは、アラート疲労、時間の経過に伴うアラートの調整、学んだ教訓の文書化など、人間的な対応も考慮に入れています。これらのセキュリティー対策と継続的なセキュリティー体制評価を組み合わせることで、チームは進化する脅威に先んじることができます。