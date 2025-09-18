異常検知とは何ですか。

異常検知システムで発見できるデータの異常は、意図しない異常と意図的な異常の2種類に大別できます。

意図しない異常とは、データ収集プロセスでのエラーやノイズが原因で標準から逸脱したデータ・ポイントのことです。こうしたエラーは系統的に生じる場合とランダムな場合とがあり、センサーの故障やデータ入力時の人為的ミスなどの問題に起因します。意図しない異常でデータ・セットが歪むことがあり、正確なインサイトの獲得が困難になります。

一方、意図的な異常とは、特定の行動や出来事が原因で標準から逸脱したデータ・ポイントのことです。こうした異常から、特異な現象や傾向が浮き彫りとなって、データ・セットに関する貴重なインサイトが得られることがあります。

例えば、ホリデー・シーズン中に売上が急増することは意図的な異常とみなせる可能性があります。通常の売上パターンからは逸脱しているものの、現実世界の出来事から想定できる変化だからです。

ビジネス・データに関しては、主な時系列データ異常として、点異常、文脈依存型異常、集団型異常という3種類があります。

点異常とは、データ・セットの大部分から大きく外れて存在する個々のデータ・ポイントのことで、グローバル外れ値とも呼ばれます。意図的な異常と意図しない異常のどちらの場合もあり、エラー、ノイズ、特異な現象に起因することがあります。

点異常の例としては、銀行口座でこれまでの引き出し額を大幅に上回る多額の引き出しが行われるケースが挙げられます。

文脈依存型異常とは、特定のコンテキストにおいて標準から逸脱しているデータ・ポイントのことです。単独で見た場合には必ずしも外れ値ではないものの、特定のコンテキストのもとで見ると異常とみなされます。

例えば家庭のエネルギー使用量を考えてみましょう。通常家に誰もいない真昼にエネルギー消費量が急増した場合、文脈依存型異常と考えられます。このデータ・ポイントは、通常家に人がいる朝夕の時間帯のエネルギー使用量と比較した場合には外れ値ではないかもしれませんが、現象が発生した時間帯というコンテキストからすると異常です。

集団型異常は、個々のデータ・インスタンスとしては正常に見えても、全体として見ると標準から逸脱しているデータ・インスタンスの一群が該当します。

集団型異常の例としては、ネットワーク・トラフィックのデータ・セットにおいて、あるタイミングで複数のIPアドレスからのトラフィックが突然急増するケースが挙げられます。